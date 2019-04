Notre-Dame de Paris : Bordeaux est sous le choc

Après l'incendie qui a détruit une partie du monument historique, les Bordelais mais aussi les touristes ont réagi au drame.

Depuis lundi soir, ils sont nombreux a déposer une bougie à l’intérieur de la cathédrale Saint-André sur la place Pey-Berland, ou bien à s'arrêter quelques minutes devant le monument. Albane vient justement de déposer un cierge avec sa petite sœur. Cette adolescente vient d'Angers pour quelques jours de vacances en Gironde. "J'ai demandé à mes parents de _venir déposer une bougie_" raconte la jeune fille avant d'ajouter "croyant ou pas, c'est important de penser à Notre-Dame. C'est du patrimoine, c'est notre histoire. Puis je pense aussi à toutes celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de visiter ce lieu, comme moi".

Sofiane vient de la banlieue parisienne. Il est également en vacances à Bordeaux. C'est donc son frère qui lui a annoncé par téléphone : _"Il m'a dit "tu as vu, l'église à pris feu !". C'est impensable ! Paris c'est la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame ! Si il faut donner de l'argent je suis prêt à le faire_" raconte le trentenaire. Au même moment, une jeune algérienne prend la cathédrale bordelaise en photo : "Ça m'a fait mal au cœur. Il faut prendre soin de notre patrimoine. C'est très important" insiste la touriste.

Au sein de la communauté catholique de Bordeaux, les visages étaient fermés, ce mardi matin, avant la messe de l'église Saint-Paul, dans le centre-ville. Les fidèles se remémorent les images de l'édifice religieux embrasé.

Ça nous fait quelque chose, ça nous peine, donc on prie, on a envie d'être là, d'être plus présent" - Juliette, étudiante et catholique pratiquante.