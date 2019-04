Notre-Dame de Paris, "c'est presque la cathédrale de la France" pour l'évêque de Belfort-Montbéliard

Belfort, France

Face à l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris dans la soirée et la nuit du 15 avril, Mgr Dominique Blanchet évoque d'abord sur France Bleu Belfort Montbéliard sa "stupéfaction". "Un bâtiment comme celui-ci, nous le croyons immortel, il y a comme une sorte d’éternité et de présence symbolique" et pourtant la cathédrale a été la proie des flammes. Devant cette catastrophe, "il y a quelque chose qui brûle en nous".

L'évêque de Belfort-Montbéliard se dit également touché par "les témoignages multiples et d’origine très diverses" qui montent depuis lundi soir. Edifice religieux, Notre-Dame de Paris est aussi une partie du patrimoine français. "C'est presque la cathédrale de la France (...) le témoin de toute l’histoire du peuple en France" ajoute Dominique Blanchet, "on y a célébré la paix, la douleur du peuple et la reconnaissance".

Reconstruire Notre-Dame de Paris : "l'espérance de tout le monde"

Mgr Blanchet insiste pour parler de la cathédrale au présent. L'ecclésiastique rappelle que la cathédrale de Reims, détruite pendant la guerre, a été reconstruite : "le président s’est engagé, c’est l’espérance de tout le monde".

L'évêque de Belfort-Montbéliard encouragera les fidèles à donner à la Fondation du patrimoine qui a annoncé le lancement d'une souscription nationale : "C'est un allié pour les édifices culturels". La tour nord de la cathédrale de Belfort en a d'ailleurs bénéficié. Vous pouvez réécouter l'interview de Mgr Blanchet dans son intégralité ici.