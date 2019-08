Notre-Dame de Paris : de nouveaux relevés de la contamination au plomb attendus dans la journée

Plus de trois mois après l'incendie de Notre Dame, la ville de Paris publie mardi de nouvelles analyses de la contamination au plomb autour de la cathédrale. Des taux anormaux avait été relevés, conduisant à la suspension du chantier et la fermeture d'écoles servant de centres de loisirs l'été.

Paris, France

La mairie de Paris promet la transparence avec la publication, mardi de nouveaux relevés sur la contamination au plomb autour de la cathédrale Notre-Dame. Les résultats seront mis en ligne dans la journée sur le site de la ville.

La mairie de Paris n'envisage pas la mise sous cloche

Si ces nouveaux relevés ne sont pas bons, les rues adjacentes à la cathédrale pourraient être fermées. Aujourd'hui, seuls le parvis et les deux voies qui l'encadrent sont condamnés.

Mais "il n'est pas question de mettre Notre-Dame sous cloche" indique Anne Souyris, adjointe (EELV) à la santé à la mairie de Paris dans le journal Le Parisien/Aujourd'hui en France.

Le confinement de la cathédrale est pourtant réclamé par un collectif d'une quinzaine de syndicats et d'associations. Notamment l'association de familles de victimes de saturnisme. La maladie peut provoquer un dysfonctionnement des reins du à l'inhalation ou l'ingestion de particules de plomb.

Dés le 26 juillet, l'association Robin des Bois a porté plainte contre X à propos des risques liés à la pollution au plomb.

La priorité consiste à décaper les sols et de décontaminer les écoles

Jusqu'à présent, "_les méthodes utilisées n'étaient pas les bonnes_, elles n'étaient pas assez efficaces" précise Anne Souyris. Le 12 août, une nouvelle méthode beaucoup plus intense sera appliquée et cette dépollution, qui concerne à la fois le parvis et les rues alentour, devrait être terminée fin août.

La mairie de Paris s'occupe aussi des écoles, des crèches et des appartements des assistantes maternelles. A noter que pour le moment, trois établissements sont encore fermés à Paris à cause d'un taux anormal de plomb.

Le chantier pourrait reprendre la semaine prochaine

Le chantier de restauration de la cathédrale Notre Dame est arrêté depuis le 25 juillet sur ordre du préfet après le rapport de l'inspection du travail pointant le manque de mesures de protection des ouvriers face au plomb. La mise en place de nouveaux protocoles sanitaires pourrait permettre d'obtenir le feu vert de l'inspection du travail.

La préfecture met tout en oeuvre pour un redémarrage le 12 août comme prévu.

Sur le chantier il n'est toujours pas question pour l'instant de reconstruire quoi que ce soit. L’échafaudage, présent au moment de l'incendie en avril, n'a pas encore été démonté.