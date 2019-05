Notre-Dame de Paris : la Fondation du patrimoine va arrêter sa collecte, qui a "fait le plein"

Après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame à Paris le 15 avril dernier, la Fondation du patrimoine a lancé une souscription pour récolter les dons. De nombreux Français y ont participé, ainsi que plusieurs grands patrons et personnalités. Cette cagnotte va être arrêtée la semaine prochaine, a indiqué Guillaume Poitrinal, le président de la Fondation du patrimoine ce vendredi sur franceinfo. "Nous pensons que nous avons fait le plein", a-t-il déclaré.

218 millions d'euros récoltés auprès des particuliers

"A la minute à laquelle on parle", la Fondation du patrimoine a collecté "218 millions d'euros pour à peu-près 222000 dons", a-t-il précisé. "Sur la partie don individuel, le don moyen est de 103 euros environ", a-t-il également indiqué.

Une nouvelle souscription pour les autres édifices en danger

Par ailleurs, "on a pris la décision de lancer une nouvelle souscription qui s'appelle 'Plus jamais ça' puisqu'on ne veut plus voir ça pour tout le reste du patrimoine français qui est menacé par le risque d'incendie, le risque d'effondrement", a poursuivi Guillaume Poitrinal. Nous allons lancer une grande souscription la semaine prochaine sur cette thématique de la sauvegarde générale" du patrimoine.