Notre-Dame de Paris : "j'ai vraiment envie d'assister à la messe !"

Paris, France

"J'ai vraiment envie d'y participer !" Marie-Jeanne est très heureuse de savoir qu'une messe aura à nouveau lieu dans la cathédrale Notre-Dame. Depuis deux mois, cette fervente catholique est obligée d'aller prier de l'autre côté de la Seine, dans l'église Saint-Séverin. "J'ai essayé de me faufiler pour voir si l'on pouvait assister à l'événement, mais il n'y aura que des prêtres", explique Marie-Jeanne.

Une célébration en petit comité

Un office un peu particulier pour une trentaine de personnes. Des chanoines, des bénévoles et des personnes travaillant sur le chantier ou encore quelques laïcs du diocèse de Paris seront présents. La messe sera célébrée à 18H00 par Michel Aupetit, l'archevêque de Paris. Tous seront obligés de porter un casque de chantier pour des raisons de sécurité. La voûte menace toujours de s'effondrer, a indiqué le ministre de la Culture.

La célébration est prévue dans la Chapelle de la Vierge, l'endroit est sécurisé. Le parvis de la cathédrale devrait rester fermé ce samedi au public, le nettoyage y étant encore en cours. Des vêpres précédant la messe, un temps envisagées à cet endroit, ne pourront donc s'y tenir.

Les ouvriers s'activent avec deux grues pour restaurer le monument © Radio France - Martin Bartoletti

Le quartier reprend vie petit à petit

Les séquelles de l'incendie ne sont quasiment plus visibles. Les grandes barricades en taules et les échafaudages masquent la partie calcinée du monument le plus visité d'Europe. Les touristes sont toujours au rendez-vous, même si certains commerçants se plaignent qu'ils ne s'arrêtent plus et donc ne consomment plus. "La vie reprend son court, il y a une vraie vie de quartier autour de la cathédrale", raconte une gérante de boutique de souvenir.

Depuis l'incendie, entre 60 et 150 ouvriers s'affairent sur le chantier, continuant d'évacuer les gravats et de stabiliser la structure.