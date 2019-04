Notre-Dame de Paris : la région Auvergne Rhône-Alpes va verser deux millions d'euros pour la reconstruction

Auvergne-Rhône-Alpes, France

La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pour la cathédrale de Notre-Dame de Paris. La collectivité s’engage sur deux millions d’euros pour le programme de stabilisation et de reconstruction de cet édifice.

Selon Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, "Notre-Dame, c’est la France. Toutes les régions, tous les départements, toutes les mairies, sont touchés, et nous devons tous nous mobiliser pour sa reconstruction. J’invite l’ensemble des collectivités territoriales de notre région et plus largement l’ensemble des collectivités de France, à se mobiliser dans le cadre de cette souscription nationale, pour permettre à cette part de France et à cette part de nous-même de rayonner pleinement à nouveau".

Dès lundi soir, le Département de la Loire avait déjà fait savoir qu'il débloquerait lui aussi une subvention. Pour le président du Conseil départemental Georges Ziegler, "après la sidération, il nous faudra redonner l’espoir. Le Département de la Loire se mobilisera donc pour participer à la reconstruction de l’édifice. Je proposerai en ce sens, le moment venu, à notre Assemblée Départementale de voter une aide exceptionnelle pour contribuer à l’indispensable restauration de ce monument historique".

Dans la Drôme, la commune de Romans-sur-Isère va débloquer 35 000 euros pour participer à la reconstruction de la cathédrale.