Notre-Dame de Paris : la troisième phase de décontamination au plomb débute ce lundi

Une troisième phase de dépollution au plomb est réalisée ce lundi et ce mardi sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. La préfecture de police de Paris prévoit quelques restrictions de circulation. Des perturbations sont donc à prévoir si vous roulez dans ce secteur et même si vous êtes piétons.

Paris, France

Après l'incendie survenu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier, l'heure est encore à la décontamination et à la dépollution du site. Selon la préfecture de police de Paris, des opérations de nettoyage ont déjà été réalisées et se poursuivent. La troisième phase de nettoyage du parvis se déroule à partir de ce lundi 26 août jusqu'au mardi 27 et nécessite des restrictions de circulation dans le secteur.

La circulation de tous les véhicules et de tous les piétons sera interdite dans les rues suivantes :

rue d'Arcole, dans sa partie Sud comprise entre le n°19 inclus et la rue du Cloître-Notre-Dame (l'accès à l'Hôtel-Dieu restera maintenu aux véhicules le nécessitant).

rue du Cloître-Notre-Dame, depuis le n°16, porte-cochère non incluse jusqu'à la rue d'Arcole.

la voie piétonne longeant la façade de l'Hôtel Dieu, côté parvis Notre-Dame, comprise entre la rue d'Arcole et la contre-allée de la rue de la Cité, sur une largeur de 4 mètres.

Le programme pour lundi et mardi

Plus précisément, ce lundi , un libre accès sera réservé aux riverains et aux commerçants domiciliés et exerçant entre le n°19 de la rue d'Arcole et le n°16 de la rue du Cloître-Notre-Dame.

, un libre accès sera réservé aux riverains et aux commerçants domiciliés et exerçant entre le n°19 de la rue d'Arcole et le n°16 de la rue du Cloître-Notre-Dame. Mardi en revanche, entre 8h et 18h, l'accès sera interdit aux riverains et aux commerçants domiciliés et exerçants entre le 21 de la rue d'Arcole et le 20 de la rue du Cloître-Notre-Dame (porte cochère du 20 non comprise). Les riverains et les commerçants domiciliés et exerçants au n°19 de la rue d'Arcole et au niveau des 16, 18 et 20 rue du Cloître-Notre-Dame (avant la porte cochère), pourront - eux - circuler librement.

La troisième phase de dépollution du parvis de la cathédrale va nécessité quelques restrictions de circulation pour les piétions et les voitures. - Préfecture de police de Paris

Les écoles pas concernées par la nouvelle phase

Contactée par France Bleu Paris, la mairie affirme que les écoles du quartier ne sont pas concernées par cette nouvelle phase de dépollution. Quant au groupe scolaire Saint-Benoît (située dans le 6e arrondissement) qui accueillait des enfants pendant l'été et qui avait dû fermer le 25 juillet à cause de taux élevés de plomb, plusieurs actions ont été menées sur place depuis. Toujours selon la mairie, la cour a été retirée, un nouveau bitume a ensuite été remis. Des tests sont actuellement en cours pour vérifier que les taux sont désormais aux normes.

Enfin, concernant le chantier de la cathédrale il a repris le 19 août après trois semaines d'interruption. Le protocole de sécurité a été renforcé pour tous les ouvriers.