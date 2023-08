Notre-Dame de Paris : le chapelain Henry de Villefranche, "bouleversé" par la mort du général Georgelin

Le général Jean-Louis Georgelin, nommé par le président de la République Emmanuel Macron pour piloter la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, s'est éteint à l'âge de 74 ans, à la suite d'une chute en montagne . Le Père Henry de Villefranche, chapelain à Notre-Dame confie à France Bleu Paris être "boulversé" par sa disparition "totalement innattendue". "Je ne le voyais pas tous les jours, loin de là, mais je m'étais attaché à lui et lui avait donné beaucoup de signes de sa présence personnelle et sa bonne volonté était très communicative. C'est une perte précieuse, c'est très lourd."

"Il savait ce qu'il faisait, et il savait pourquoi il le faisait "

"C'est un homme qui avait une forte présence, alors qu'il n'était pas du tout lié à l'architecture ou aux monuments historiques. D'abord, cela a été la surprise, un homme proche du pouvoir, de l'Etat, son bureau était à l'Elysée", concède M. de Villefranche, mais il finit, comme beaucoup, par être séduit par cet homme à la très forte personnalité. "Il s'est révélé dès le départ, à la fois très directif et inspirant d'une volonté formidable de mener le chantier à son terme, le plus rapidement possible, et il faut bien le rappeler, avec toujours ce souci que c'était d'abord pour le culte que le chantier se passe convenablement, avec les bon moyens possibles et imaginables."

Un volonté sans faille qui aurait permis au chantier de Notre-Dame d'être dans les délais souhaités par le président de la République. "Il a maintenu le cap de manière inouïe. Il a mis toute son énergie à galvaniser les associés au chantier. Et les gens avaient envie de le suivre. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Grâce à lui, j'y crois".