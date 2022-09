Chantier de Notre-Dame de Paris : le pont au Double de nouveau ouvert aux piétons

"C’est un petit pas, mais tout est bon à prendre", se réjouit le général Jean-Louis Georgelin en plein milieu du pont au Double. Le président de l’établissement public, chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, a rendu officiellement ce jeudi le pont à l'espace piéton parisien. L'emprise du chantier se réduit donc un peu et permet ainsi un accès supplémentaire entre la rive gauche de la capitale et l'île de la Cité. "C'est une étape, parce que quand vous passiez sur le quai on voyait que c'était fermé : ce n'est pas bien. Là les gens vont rentrer, ils iront vers la rue du Cloître et tout le monde sera content", complète-t-il. Car depuis l'incendie du 15 avril 2019, riverains et commerçants vivent en plein cœur du chantier de la cathédrale. Alors ces quelques barrières en moins sont appréciées, notamment par Sylvia. La jeune femme profite de la vue sur Notre-Dame, assise sur un banc du pont. "C'est plus dégagé c'est sûr, c'est beau de voir la cathédrale de côté, d'avoir une nouvelle vue. On voit tout le côté latéral, tous les travaux. C'est super de voir un petit avancement du chantier", confirme-t-elle.

Le général d'armée Jean-Louis Georgelin, entouré par les élus parisiens et Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas / © David Bordes / Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris - © David Bordes

Mani lui est satisfait. Ce dessinateur réalise des aquarelles et des caricatures à l'entrée du pont au Double. "Cela fait trois ans et demi qu'on attend ça ! Il y aura plus de passage, plus de circulation", explique-t-il avec le sourire. Un enthousiasme partagé par les brasseries situées juste en face du pont et qui espèrent voir leur chiffre d'affaire augmenter. Un soulagement que ne partage pas encore tous les commerçants du quartier. "C'est un peu plus, on est tout à fait d'accord mais ce n'est pas ce qui va changer totalement la situation", affirme Jean-Pierre Rollin, secrétaire de l'association des commerçants de Notre-Dame et de l'île de la Cité. Selon lui, les restaurants et boutiques de souvenirs se trouvant rues du Cloître et de l'Arcole ont perdu 90 à 80% de leurs recettes. "Nous avons besoin de signalétiques, ce qu'on attend surtout c'est le passage qu'il y a le long de l'Hôtel Dieu qui est très étroit : que les barrières du chantier soient mises derrière les arbres pour doubler l'accès. Parce que quand on est sur le parvis, on ne voit pas ce qu'il y a derrière", regrette-t-il. Derrières, il y a une vingtaine de commerçants. D'après Jean-Pierre Rollin difficile pour eux de tenir jusqu'en 2024, date à laquelle le chantier doit s'achever dans la cathédrale afin de permettre la reprise des offices religieux.

Pour les aider, le maire socialiste de Paris Centre, Ariel Weil souhaite la réouverture de la promenade sud. "Cela permettrait de faire du chantier une véritable attraction, en attendant sa fin", souligne-t-il, rappelant que Notre-Dame était le site touristique le plus visité de la capitale avant le sinistre de 2019. Une éventualité que n'exclue pas l'établissement public. Mais pas avant plusieurs mois. "Vous savez, on réouvre le pont : ça paraît anodin mais ça ne l'est pas. C'est colossal en termes de sécurité, il faut aussi que les entreprises acceptent. C'est compliqué. Ce n'est pas je claque les doigts et je le fais. Mais nous sommes très à l'écoute", précise le général Goergelin. Celui qui pilote ce chantier historique l'assure, "cela avance". "Tous, nous ressentons maintenant quand nous rentrons dans la cathédrale, où on a reconstruit une cathédrale de fer et alors qu'on a fait les travaux préparatoires pour monter l'échafaudage pour la reconstruction de la flèche, qu'on tient le bon bout". Le général le reconnaît, l'objectif de 2024 fixé par le président de la République "est exigeant mais nous nous battons tous les jours pour y arriver et nous allons y arriver".