Notre-Dame de Paris : une nouvelle technique de dépollution du site sera engagée après le 12 août

Paris, France

Le préfet d'Ile-de-France a décidé de prolonger la fermeture du chantier de Notre-dame de Paris. Le chantier avait été suspendu le 25 juillet 2019. Il restera fermé jusqu'au 12 août puis une nouvelle phase de dépollution commencera, indique ce lundi l'adjointe à la Santé à la mairie de Paris, Anne Souyris.

Le site de Notre-Dame est toujours pollué

"Le site est actuellement encore pollué, largement au-dessus des seuils préconisés par l'ARS, l'Agence régionale de santé", explique Anne Souyris. Le préfet d'Île-de-France estime que la protection contre le plomb est insuffisante sur le chantier de la cathédrale.

Jusqu'à présent, les méthodes utilisées n'étaient pas les bonnes, elles n'étaient pas assez efficaces, précise l'adjointe à la Santé. Le 12 août une nouvelle méthode beaucoup plus intense sera appliquée et cette dépollution, qui concerne à la fois le parvis et les rues alentour, devrait être terminée fin août.

Une nouvelle technique de dépollution mise en oeuvre

"C'est une technique qui consiste à déposer un film sur les différentes matières qu'on trouve sur le parvis et sur les rues, et de l'enlever quelques jours plus tard avec le plomb. Ça évite toute dissémination dans l'air et ça permet d'avoir une dépollution en profondeur du plomb sur le site", explique Anne Souyris.

Les écoles seront recontrôlées avant la rentrée

Les écoles n'ont pas été oubliées. Celles qui entourent la cathédrale ont toutes été contrôlées "OK", assure l'adjointe. Pour les endroits qui l'exigent, une dépollution aura lieu d'ici la rentrée et tout sera recontrôlé d'ici la fin du mois août, indique l'élue.