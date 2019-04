Notre-Dame de Paris : les Bordelais participent à la collecte

Bordeaux, France

Après la stupeur et la tristesse, c'est désormais l'heure de la reconstruction et de la générosité. Plusieurs milliardaires et grands groupes ont déjà annoncé vouloir participer à la collecte de fonds pour reconstruire la cathédrale de Notre-Dame de Paris, après l'incendie qui a détruit la flèche de l'édifice et une partie de son toit.Les grands patrons Bernard Arnault et François Pinault ont déclaré qu’ils feront respectivement un don de 200 et 100 millions d’euros. La famille Bettencourt, propriétaire de L'Oréal, donnera 200 millions d'euros. Du côté des entreprises, Total va, par exemple, faire un don de 100 millions d'euros.

Cagnottes en ligne

Des collectes de fonds en ligne se sont également ouvertes, permettant à tout le monde de participer et les Bordelais ont bien l'intention d'apporter leur pierre à l'édifice.

Le but symbolique, c'est que tout le monde participe un peu pour que ça puisse être reconstruit rapidement" - une Bordelaise.

"Mettre un peu d'argent, pourquoi pas. Mais on voit que les grandes puissances ont déjà mis des millions donc je pense que ce sont eux qui peuvent vraiment aider", estime cette autre habitante de Bordeaux.

Une partie des dons est recueillie par la Fondation du patrimoine qui a lancé un site dédié à cette collecte. En ce mercredi après-midi, plus de 11 millions d'euros ont déjà été collectés via ce site.

Francis Arnaud, le délégué de la Fondation du patrimoine en Aquitaine : "_Par rapport aux souscriptions ouvertes par la Fondation du patrimoine, c'est hors-norme_, surtout à la vitesse à laquelle les sommes arrivent. Mais c'est normal, poursuit-il, parce que c'est un bien emblématique donc l'émotion entraîne cet élan de générosité".

Réduction fiscale

La Fondation du patrimoine permet de faire des dons en ligne, par chèque ou par virement bancaire sans frais et de bénéficier d'une réduction fiscale.

Les particuliers qui donnent jusqu'à 1.000 euros bénéficieront d'une réduction fiscale de 75%, a d'ailleurs annoncé Edouard Philippe, le Premier ministre.