Notre-Dame de Paris : les experts du patrimoine donnent leur feu vert au projet d'aménagement intérieur

Le futur intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été validé ce jeudi 9 novembre par des experts du patrimoine. Plus de deux ans après l'incendie de la cathédrale, le comité d'experts a donné un avis favorable au projet de réaménagement intérieur présenté par le diocèse de Paris. Ils "se sont mis d'accord sur l'axe liturgique central et le mobilier (baptistère, autel, tabernacle) qui devra être conçu par un même créateur", a indiqué à l'AFP le sénateur Les Républicains, Albéric de Montgolfier, président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

Quelques réserves émises

L'archevêché de Paris va devoir revoir sa copie sur deux points, la place de statues et le choix des bancs. Les experts ont exprimé des réserves sur le choix des bancs destinés à remplacer les chaises en paille. L'archevêché souhaitait des bancs mobiles, sur roulettes équipés de luminions. Il souhaite pouvoir les déplacer pour faciliter la déambulation des visiteurs et les stocker dans la crypte située sous la nef, en créant un monte-charge. La Commission veut qu'une autre solution soit étudiée, celle d'utiliser un accès déjà existant, situé à l'extérieur de la cathédrale. Le diocèse devra donc proposer un nouveau prototype de ses bancs, qui sera ensuite soumis à la commission.

Les experts ne sont pas non plus favorables au déplacement de statues de saints du XIXème siècle. Elles se trouvaient sur les autels des chapelles, mais le diocèse de Paris envisageait de les installer le long des grands piliers de la cathédrale. Les experts s'opposent également à "la transformation du chœur en espace de prière, craignant que le sol, qui date du XVIIIème siècle, ne soit abîmé par le passage des fidèles et des touristes", selon le sénateur Albéric de Montgolfier.

Les experts ne se sont pas prononcés sur l'installation d'œuvres d'art contemporain ou sur la projection, sur les murs de la cathédrale, de phrases bibliques déclinées en plusieurs langues car elles ne sont pas de son ressort.

Le clergé va donc devoir retravailler son projet en tenant compte des directions données par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Ce processus peut prendre plusieurs mois.

De virulentes critiques de personnalités

Ce réaménagement intérieur a provoqué de vives critiques de la part d'une centaine de personnalités publiques, comme l'animateur Stéphane Bern et le philosophe Alain Finkielkraut. Ils ont signé mercredi une tribune dans Le Figaro et La Tribune de l'Art pour dénoncer un projet "où la niaiserie le dispute au kitsch".