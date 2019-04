Notre Dame de Paris - Les ventes du roman de Victor Hugo s'envolent

Les flammes ont dévoré la charpente, longue de plus de 100 mètres et baptisée « la forêt » en raison du grand nombre de poutres qu'il a fallu utiliser pour la mettre en place, chaque poutre provenant d'un arbre.

L’effondrement de la flèche a été l’un des moments forts de la soirée.

Rédigé en 1831, le roman de l'écrivain, maintes fois adapté au cinéma, se situe en 1482 au moment du règne de Louis XI.

Dans ce roman rédigé en 1831, un passage attire particulièrement l'attention aujourd'hui

Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée