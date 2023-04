Notre-Dame de Paris : quatre ans après l'incendie, le chantier est dans les temps

Quatre ans après l'incendie qui ravageait Notre-Dame de Paris, le chantier de reconstruction avance à grand pas. Le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu sur place ce vendredi. Cette visite a permis de confirmer la reconstruction de la flèche en 2023 et la réouverture de la cathédrale au public en décembre 2024.

Pour cela, une des opérations les plus délicates est en train d'être menée par plus de 500 ouvriers : la pose du tabouret, le socle sur lequel va s'ériger la nouvelle flèche. Il devrait être installé ce samedi, quatre ans jour pour jour après l'incendie et à un an de la réouverture du monument, promise par Emmanuel Macron.

Le chantier franchit une étape décisive ce samedi

Ce socle constitue la base de la flèche. "C'est un enchevêtrement de poutres, d'assemblages très complexes", explique à France Bleu Paris Philippe Jost, directeur général de l'établissement en charge de reconstruire Notre-Dame*. "Cela ressemble à un carré qui mesure 13 mètres sur 13 mètres. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé à monter ce tabouret dans la cathédrale à 30 mètres de haut. Il est déjà presque terminé. Nous sommes largement dans les temps pour cet anniversaire du 15 avril 2023. La réussite de cette opération est essentielle à la réouverture du monument."*

Une fois le socle achevé ce samedi 15 avril, la flèche et son échafaudage pourront alors s’élever progressivement d'ici la fin de l’année. Elle culminera à 96 mètres de haut dans le ciel de Paris et sera la copie conforme de celle détruite : un assemblage de chêne, plomb et pierre. "Nous avons choisi la continuité. Nous voulons rendre aux Français, au monde entier, la cathédrale qu'ils aiment", écrit dans un communiqué Jean-Louis Georgelin, à la tête de l'établissement chargé de la reconstruction.

La réouverture aura bien lieu en décembre 2024

"Je crois pouvoir vous dire aujourd'hui qu'on va pouvoir y arriver", a déclaré le général au président Emmanuel Macron lors de sa visite ce vendredi. "Ca n'a jamais été facile mais nous avons triomphé de tous les obstacles", a-t-il complété en présentant l'avancée des travaux au président.

"Tenir le cap, c'est ma devise" a pour sa part déclaré le président de la république. Le chef de l'Etat s'était donné 5 ans pour reconstruire l'édifice. La réouverture officielle de Notre-Dame de Paris, au culte et à la visite, est prévue pour le 8 décembre 2024.