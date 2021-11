Notre-Dame de Paris : un appel à candidatures pour participer à la rénovation de la cathédrale

Des appels d'offres et à candidatures sont ouverts jusqu'au 16 novembre pour participer à la restauration de la flèche et des transepts de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Toutes les entreprises peuvent candidater, quelle que soit leur taille.

Après avoir été partiellement détruite dans un incendie en 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris se reconstruit. Alors que les travaux de sécurisation et de consolidation ont pris fin cet été, les travaux de rénovation vont débuter cet hiver. Pour lancer les opérations, l'Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, maître d’ouvrage du chantier, ouvre deux appels d'offres et à candidatures.

La restauration de la flèche et des transepts

Deux consultations sont ouvertes. D'abord concernant la réalisation des travaux de restauration de la flèche et des transepts, jusqu'au 16 novembre, puis concernant les travaux de restaurations intérieures, jusqu'au 22 novembre.

Ces deux opérations emblématiques nécessitent une nouvelle main d'œuvre. Ainsi, le général Jean-Louis Georgelin, président de l'Établissement public, déclare dans un communiqué de presse publié ce vendredi : "Entreprises, PME, TPE, artisans, participez au chantier de restauration de la cathédrale !".

Réouverture de la cathédrale prévue en 2024

Il précise que les entreprises candidates doivent avoir "des compétences en monument historique" et plus spécifiquement "en savoir-faire en charpente en bois, en couverture en plomb, en échafaudages complexes, mais également en restauration de pierre de taille et maçonnerie, en menuiserie, en peinture et dorure, en ferronnerie d’art, en restauration de vitraux et sculptures."

Pour rendre cet accès au chantier très accessible, l'Établissement public met en place un allotissement permettant à tous les types de d'entreprises de répondre à l'appel d'offres et à candidatures. Selon le communiqué de presse, d'autres appels de ce type seront lancés jusqu'en 2022. La cathédrale devrait rouvrir ses portes au public en 2024.