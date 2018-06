Une semaine après la réouverture des deux routes départementales qui traversent la ZAD, la vie revient progressivement à la normale dans le bocage. Les habitants et riverains apprécient de ne plus avoir à faire de détours. Dans les champs, les travaux agricoles battent leur plein.

Notre-Dame-des-Landes, France

Nous sommes sur la D 81 et on a du mal à croire qu'il y a quelques semaines encore cette route était le théâtre d 'affrontements. Les barricades, les chicanes, le trous ont disparu. La chaussée est belle. Restent juste quelques tags au sol ou sur des panneaux. Le seul obstacle qui nous ralentit, ce sont des vaches en troupeau qui passent d'un pré à un autre.

La circulation se fait facilement sur les deux départementales depuis leur réouverture © Radio France - Anne Patinec

Les agriculteurs font les foins.

Dans les champs, les agriculteurs ne chôment pas car ils ont pris du retard pour les foins .

Les agriculteurs tentent de rattraper le retard pris sur les foins © Radio France - Anne Patinec

On est accaparés par les foins, on est à 200% comme nos voisins nouveaux agriculteurs. On s'entraide, notamment au niveau du matériel. Il y a longtemps que l'on demandait de la sérénité, il y a des débuts là" Marcel Thébault, l'un des agriculteurs historiques

Les agriculteurs sont accaparés par les foins © Radio France - Anne Patinec

Les zadistes les plus radicaux sont a priori partis, encouragés parfois par ceux qui ont décidé de rester et de s'investir dans des projets agricoles ou autres. De temps en temps, on croise toutefois des camions de gendarmes mobiles qui patrouillent. Ils restent un minimum présents pour assurer "la sécurité des routes et éviter toute réinstallation illicite" selon la Préfecture de Loire-Atlantique. Le poste de commandement des opérations , basé à Vigneux de Bretagne n'est plus actif.

C'est beaucoup plus calme. Ca fait beaucoup, beaucoup de bien de ne pas avoir les hélicoptères tous les jours à cinq heures du matin, les fourgons, les blindés, les drones qui nous épient quand on traverse le jardin pour aller désherber les tomates ou aller aux toilettes. Ca fait beaucoup de bien." Camille, occupante de la zad depuis plusieurs années