Notre-Dame-des-Landes, France

Les zadistes ont déposé "une quarantaine de fiches" en préfecture, a expliqué ce vendredi un représentant de la délégation des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la sortie d'une réunion avec la préfère de Loire-Atlantique. Parmi ces projets, "25 fiches concernent des projets agricoles, et une dizaine sont para-agricoles, culturelles et artisanales". "On a expliqué que tout est lié", a poursuivi Cyril Bouligand. Sur cette zone c'est une vraie gestion collective du territoire et des activités qui s'entremêlent. Enlever un élément de ce collectif, ça perturbe" l'ensemble.

"On a fait un pas en avant vers l'Etat", a poursuivi le représentant de la délégation. A l'Etat maintenant de faire un pas en avant. La préfète de Loire-Atlantique, Nicole Klein, avait donné un sursis aux zadistes pour se déclarer en préfecture : jusqu'au 23 avril.

Par ailleurs, la préfète a rappelé que chaque projet serait examiné "un par un" et que les deux routes principales traversant la ZAD étaient dégagées.