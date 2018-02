Notre-Dame-des-Landes, France

La date du 10 février était arrêtée depuis un bon moment, bien avant l'annonce gouvernementale de l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-Des-Landes le 17 janvier dernier. Les anti-aéroport avaient choisi de marquer le coup, quelle que soit la décision, à un moment où la Déclaration d'Utilité Publique arrivait à son terme (le 8 février) et pouvait être prorogée. Son abrogation marque l'enterrement définitif du projet.

Rassemblement festif

Après 50 ans de lutte, le rassemblement se veut festif. Dès la mi-journée, les milliers de participants vont cheminer dans le bocage à partir de deux points de rendez-vous dans une ambiance "carnavalesque" avec fanfares et chorales. Un "Grand Moment" est programmé à partir de 15h à la ferme de Bellevue; les organisateurs ne veulent pas tout dévoiler mais ils devraient symboliquement brûler une grande effigie de l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. Cinq scènes seront installées pour des concerts allant de la musique bretonne à la techno.

Enracinement dans l'avenir

Par ce rassemblement, les organisateurs veulent aussi se tourner vers l'avenir des 1650 hectares de la Zad. Les participants sont invités à apporter des plantations qui seront mises en terre plus tard. Depuis plusieurs années déjà, les différentes composantes du mouvement travaillent sur un projet agricole commun. Elles demandent un gel des terres et du temps pour s'organiser et dialoguer avec l'Etat. Elles rappellent aussi qu'elles restent opposés à une expulsion au 31 mars et se disent prêtes à se mobiliser si besoin. Les anti-aéroport insistent sur le fait que malgré leur grande hétérogénéité, ils restent unis même si une poignée d'ultra n'est pas sur la même ligne.

Des participants venus de toute la France

Une cinquantaine de cars venus de toute la France sont attendus. Ce rassemblement sera aussi l'occasion de soutenir des "luttes soeurs" comme le projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure ou le Center Park de Roybon. Dans le même temps à Bouguenais, commune où est installé l'aéroport de Nantes Atlantique, des pro-NDDL viendront dire leur colère après la décision du gouvernement. Ils sont invités à déposer leurs cartes d'électeurs dans un cercueil qui prendra le chemin de l'Elysée.