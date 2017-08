A Notre-Dame-des-Monts, il y a un médecin pour 20.000 habitants l'été !

Tomber malade n'est jamais agréable, et en vacances, ça peut être galère de trouver un médecin. A Notre-Dame-de-Monts par exemple, en Vendée, il n'y a qu'un seul médecin pour 2.000 habitants. Le rythme est déjà dense l'année, mais l'été, la population de la commune est multipliée par 10 !

Un médecin pour 2.000 habitants, ce n'est pas beaucoup. Mais un pour 20.000, c'est un rythme effréné pour le médecin ! A Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, Marcellin Meunier doit s'organiser. Il ne prend jamais de vacances l'été, tout comme son assistante, Géraldine Sotin. Il embauche une jeune médecin pour les trois mois de la saison, et une interne, qu'il supervise. Le docteur est aussi le seul de la maison de retraite, qui compte une petite centaine de résidents, et au centre des traumatisés crâniens, qui compte lui une quarantaine de patients. Il épaule aussi les services publics d'urgence... Bref : Marcellin Meunier est débordé.

Toutes les pathologies, pas de "bobologie"

Mais, installé depuis 23 ans dans ce cabinet médical, il ne s'en plaint pas. Il est même passionné par son métier et traite toutes les pathologies avec la même empathie. L'été, "la patientèle vient pour des problèmes très variés, explique Marcellin Meunier. Il y a les classiques otites de l'été, avec les enfants qui se baignent. Mais j'ai aussi des patients en fin de vie, qui ont des chimiothérapies en ambulatoire et qui viennent passer passer quelques jours à la mer, parfois même mourir. Je soigne aussi des infarctus, des accidents vasculaires cérébraux... Ce n'est pas de la 'bobologie", loin de là."

Et en plus de la maladie, "il y a aussi l'angoisse des gens qui sont dans un endroit en vacances sans connaître les structures, les médecins, etc., il y a une grosse charge d'angoisse, même dans les pathologies qui peuvent paraître les plus bénignes, poursuit Marcellin Meunier. Un enfant qui pleure quand on est en caravane ou en camping ou en mobile-home, un enfant qui n'est pas bien qui a 39° de fièvre, on ne connaît pas le pharmacien, le médecin, on ne sait pas comment faire s'il y a une urgence, c'est lourd. C'est très angoissant.'

Associé recherché

La journée du médecin commence à 7h45, avec des patients qui font déjà la queue devant le cabinet. Elle s'achève tard le soir, avec peu de pauses. En moyenne, les malades patientent 1h30 en salle d'attente. Pour l'aider l'été et le reste de l'année, le docteur Meunier cherche activement un associé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler son cabinet : 02.51.58.16.23.