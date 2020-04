Incendie de Notre-Dame : un an après, un riverain se souvient

C'était le 15 avril 2019, des flammes ont surgit de la cathédrale Notre-Dame de Paris brûlant une partie du monument. Un an après, un riverain se souvient de cette scène dramatique alors que la reconstruction est à l'arrêt à cause du coronavirus.

"C'était d'une violence inouïe ! ", Georges de la Rochebrochard, restaurateur à quelques pas de Notre-Dame, n'oubliera jamais la nuit du 15 avril 2019. "J'étais là dès que les premières volutes de fumée se sont échappées", précise le commerçant qui vit au-dessus de son restaurant, avec vue sur le monument.

Des images traumatisantes

Ce soir-là, le ciel est devenu tout rouge devant la fenêtre de son appartement et peu avant 20h00, le commerçant assiste à la chute de la flèche de la cathédrale. "Tout ça a été d'une telle rapidité qu'on pensait que tout allait y passer, même les deux tours de la façade. C'est un trauma, c'est une telle image", raconte Georges de la Rochebrochard. Le choc laisse vite place à l'envie d'aller de l'avant le plus rapidement possible. "J'ai été dans la colère et l'envie de reconstruire immédiatement, si on m'avait dit le soir même qu'il faut aider à déblayer, j'y serais allé."

L'Île de la cité a changé

En un an, le parvis de Notre-Dame n'a jamais rouvert et les visiteurs ont été remplacés par les ouvriers du chantier. "Évidemment, on a moins de touristes et donc les gens se sont rapprochés les uns les autres et se parlent, les commerçants se parlent. Les ouvriers, on les connaît, je les invite de temps en temps dans mon restaurant, les prêtres aussi. Tout le monde se reparle", explique le restaurateur de la rue Chanoinesse.

Croire en l'avenir

Alors que le chantier est à l'arrêt depuis la mi-mars, à cause de l'épidémie de coronavirus, Georges de la Rochebrochard ne désespère pas. "Va y avoir un monde fou d'ici deux ans, ça va revenir, c'est la vie. Il faut savoir aujourd'hui s'endormir un petit peu, pour mieux se réveiller demain", souri le patron malgré 40 à 50 % de baisse de son chiffre d'affaires à cause, selon lui, du mouvement "des gilets jaunes, de l'incendie et du coronavirus."