Saint-Aignan-Grandlieu, France

Les partisans de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes sont en colère et ils l'ont fait savoir à la ministre des Transports ce samedi. Elisabeth Borne a été accueillie sous les huées des manifestants.

Après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, les habitants des communes situées en bout de piste de Nantes Atlantique demandent au gouvernement de revoir sa copie.

"Plus de démocratie"

Les riverains de ces villes survolées quotidiennement par les avions, reprochent notamment au gouvernement de ne pas avoir respecté leur vote leur de la consultation de juin 2016 où le "oui" au transfert de l'aéroport l'avait emporté à 55%.

Beaucoup ont choisi de ne plus jamais se rendre aux urnes. Ils ont donc jeté symboliquement leurs cartes d'électeurs dans un faux cercueil. D'autres, ont même décidé de les brûler. "Je ne vis plus dans une démocratie, plus jamais je ne voterai", s'énerve Christiane.

Les manifestant ont porté un cercueil rempli de leurs cartes d'électeurs : ils ont décidé de ne plus voter © Radio France -

La manifestation s'est déroulée dans le calme jusqu'à l'arrivée de la ministre des Transports, vers 13 heures. Elisabeth Borne a rendu visite a plusieurs élus afin de discuter du développement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Seulement, beaucoup de riverains refusent de voir cet aéroport s'agrandir : "Il y a déjà trop de bruit, trop de pollution."

Les manifestants cassent les barrières de sécurité à Saint-Aignan #NDDLpic.twitter.com/gnR0NhbDud — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) January 27, 2018

Une trentaine de gendarmes mobiles a été déployée pour calmer les manifestants. "Nous nous battrons jusqu'au bout contre l'agrandissement de l'aéroport, nous aussi nous pouvons empêcher les travaux", assure l'un d'entre-eux.

La ministre @Elisabeth_Borne est encore dans la mairie de Saint-Aignan-Grandlieu. Dehors, les manifestants poussent le cordon de sécurité. Les gendarmes mobiles interviennent. pic.twitter.com/Xww2FzB0mt — Louis de Bergevin (@Louis_debgv) January 27, 2018

La ministre des Transports n'est pas allée à la rencontre des riverains. Après son entretien avec le maire de Saint-Aignan, elle s'est rendue à l'aéroport Nantes Atlantique.

La ministre @Elisabeth_Borne est exfiltrée de la mairie de Saint-Aignan-Grandlieu sous les huées des manifestants #NDDL@bleuloireoceanpic.twitter.com/0O6Ts5V9Jw — Louis de Bergevin (@Louis_debgv) January 27, 2018

Le gouvernement se donne six mois pour préciser les modalités de développement de Nantes-Atlantique, "mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer à court terme ", a précisé Elisabeth Borne.