Notre défi, trouver mille duvets en dix jours pour aider la Croix-Rouge du Gard

France Bleu Gard Lozère accompagne les équipes de la Croix-Rouge pour un défi à relever en dix jours : faire don de mille duvets, pour celles et ceux qui en ont besoin, et encore plus en cette période où les températures chutent fortement. Chaque soir, une maraude est assurée par les équipes de la Croix-Rouge du Samu social pour venir en aide aux plus vulnérables dans la rue, proposer une écoute, servir un repas, une collation chaude et si possible un hébergement. À cette occasion, des duvets et couvertures sont distribués, soit près de 1.000 chaque année.

Les stocks de la Croix-Rouge diminuent

Les équipes Croix-Rouge lancent un appel urgent à la générosité des particuliers, entreprises et commerces afin de recevoir des duvets. Les couettes et couvertures seront également les bienvenues.

"Chaque duvet donné, c’est un peu de chaleur offerte à celui qui le reçoit" La Croix Rouge

La Croix-Rouge s’engage à remettre votre don directement à ceux qui en ont besoin.

Comment faire un don de duvets ?

Vous trouverez toutes les modalitéssur le site de la Croix Rouge du Gard. À Nîmes, deux jours de collecte sont organisés :