Notre "héroïne" du jour a trois ans, et elle est nîmoise

France Bleu Gard Lozère est fière de Charlie ! A trois ans, elle a participé ce samedi à l'opération "dix jours pour mille duvets" mise en place par la Croix Rouge du Gard. On la voit ici devant la Maison Carrée à Nîmes faire un don à l'association. Voilà une couverture de plus, qui sera très vite réutilisée et offerte à une personne sans-abri. Elles seraient, selon la période, entre cent et trois-cents rien qu'à Nîmes. La Croix Rouge du Gard lançait ce samedi son opération "dix jours pour mille duvets".

à lire aussi Notre défi, trouver mille duvets en dix jours pour aider la Croix-Rouge du Gard