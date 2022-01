"Notre rôle, c'est vraiment de sensibiliser les jeunes", Manon bénévole à la Fondation Surfrider

Manon, jeune étudiante en biologie marine à la faculté d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques), habite à Capbreton (Landes), pratique le surf et, depuis septembre dernier, elle s'est engagée au sein de la fondation Surfrider. Dans cette association environnementale de protection des océans, la jeune adulte participe au nettoyage des plages mais aussi à des actions de communication. Selon elle, c'est important que les jeunes s'engagent pour "apporter un regard nouveau avec des attentes différentes". Surtout que sa génération est "particulièrement concernée par les changements climatiques".

La jeune femme reste lucide dans son analyse : "Il ne faut pas s'attendre à un changement radical. On ne peut pas de toute façon inverser le changement climatique. C'est dans l'ordre des choses, la planète va se réchauffer. Simplement ça va beaucoup plus vite que prévu." Le rôle de sa génération "c'est vraiment de sensibiliser les jeunes, voire les moins jeunes", avance la jeune adulte. "Si tout le monde prend un petit peu conscience, si tout le monde se sensibilise un petit peu à cette cause et fait des petits gestes, on va pouvoir peut-être ralentir un peu le réchauffement climatique", espère-t-elle.

Manon va voter pour la première fois en 2022 et "voter c'est important, qu'on soit engagé ou pas", assure-t-elle. Être engagé peut même aider à se faire un avis en vue de l'élection selon la jeune femme car "cela permet de crédibiliser notre parole, de se faire des avis sur des choses et d'avoir un esprit un peu plus critique, même en politique".

Sa recette ? "Moi, je suis engagée chez Surfrider, parce que j'aime l'océan, détaille-t-elle, ce n'est pas quelque chose que je vois comme une corvée, du coup j'ai envie de le faire, je m'investis et c'est ça qui fait avancer les choses". "Ça va peut-être pas être des choses phénoménales, reprend Manon avec optimisme, mais c'est à force de petites choses qu'on en crée de grandes." Et la bénévole s'enthousiasme : "on peut s'engager dans plein de choses, il y a plein de domaines !". S'engager dans ses passions, c'est le message que Manon aimerait faire passer à sa génération.