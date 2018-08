Haute-Vienne, France

Les bénévoles de la protection civile sont reconnaissables avec leurs vêtements orange et bleu. Ils sont sur toutes les manifestations sportives ou culturelles, les festivals. On les voit aussi parfois au Zénith de Limoges. Leur mission veiller sur le public . C'est cette mission qu'a choisi Eric dés qu'il a pris sa retraite.

Eric était enseignant et c'est lors d'une intervention de la protection civile dans son établissement scolaire qu'il a découvert l'association. Ce qui l'a séduit c'est de se mettre au service des citoyens. Dés sa retraite il a donc suivi une formation pour devenir secouriste mais ce qu'il apprécie aussi c'est le travail d'équipe et l'ambiance du groupe.

La protection civile est là pour rassurer

Eric n'aime pas se mettre en avant et il est catégorique "Nous n'intervenons jamais tout seul c'est toujours un travail d'équipe" et il ajoute " Nous ne soignons pas, nous prenons en charge les victimes pour les mettre dans les meilleures conditions possibles à l'arrivée du médecin"

Les bénévoles de la protection civile : des hommes et des femmes de tous âges et de tous horizons Copier

Il y a des souvenirs et des visages plus marquants que d'autres pour Eric. Il se souvient notamment de ce petit garçon qui a fait un malaise lors d'un concert et qui lui tenait la main : "Il me regardait comme ci j'étais son sauveur...et ça, ça marque"

Et Eric conclut "Si je pouvais, je donnerais encore plus"