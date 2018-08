Bernard Buisson a déjà enregistré plus de 50 livres pour enrichir la bibliothèque sonore

Limoges, France

"C'est plus qu'une passion c'est devenu une drogue" Une belle entrée en matière de Bernard Buisson qui parmi les donneurs de voix de la Haute-Vienne est le seul homme à enregistrer des livres. C'est dire s'il est souvent sollicité mais ce n'est pas un problème pour lui bien au contraire. Car au fil des ans il s'est pris au jeu sans perdre de vue qu'il doit avant tout donner du plaisir aux audio-lecteurs.

" Nous enregistrons des livres pour les malvoyants mais aussi pour les handicapés physiques qui ne peuvent pas tourner les pages d'un livre et de plus en plus aussi en milieu scolaire pour les enfants dyslexiques"

Donner sa voix c'est permettre aux malvoyants de s'évader

Son premier livre Bernard s'en souvient c'était "les affaires criminelles en Haute-Vienne"mais depuis il ne les compte plus vraiment. Il consacre des heures et des heures seul devant son ordinateur à les enregistrer.

"Le plus beau cadeau c'est quand un audio lecteur nous dit qu'il a pris du plaisir à nous écouter" Bernard donneur de voix Copier

Sa voix est entendue au delà des frontières du limousin C'est sur un serveur national que tous ceux qui n'ont pas la possibilité de lire peuvent écouter ses livres et s'offrir grâce à lui un moment d'évasion.