Uzerche, France

Cela fait un an qu'elle a été agréée. Elle est entrée au centre de détention d'Uzerche pour la première fois le 7 juin 2017 exactement. "Ça ne s'oublie pas". Quand on lui demande pourquoi elle est visiteuse de prison, elle répond tout d'abord "je ne sais pas". Puis dit tout simplement qu'elle voulait "sortir de ma zone de confort, quelque chose qui me fasse réfléchir". Une démarche pas banale cependant mais que Nelly Martinez trouve extrêmement enrichissante. "C'est un rendez vous très important pour eux mais aussi pour nous. Forcément si on fait ça c'est que ça nous apporte quelque chose."

Des détenus volontaires

La rencontre se passe dans une petite salle que le cente de détention met à disposition de Nelly Martinez. Un surveillant reste à proximité même si elle ne s'est jamais sentie vraiment mal à l'aise avec un détenu. Tous viennent il faut dire par choix. "Ce sont surtout des gens qui n'ont pas de parloir, ou qui en ont mais qui ne veulent pas que leur famille vienne parce qu'ils sont mal à l'aise avec ce qu'ils ont fait. Et il y a aussi des étrangers qui n'ont pas de famille à proximité". Chaque détenu reste entre une demi- heure ou trois quarts d'heure. Nelly Martinez en voit 4 par matinée, parfois 5. "On parle de tout et de rien" précise-t-elle. De la prison certes mais aussi de musique, d'histoire, de gastronomie. "Et beaucoup de leur famille qui leur manque"

Une maman, une sœur

Beaucoup de détenus viennent la voir régulièrement. Peu à peu la confiance s'installe avec la visiteuse qui peut alors engager des discussions sur l'avenir, sur l'après prison. "On est quand même là pour ça. Essayer de leur faire reprendre pied dans la vie en société". Souvent confie aussi Nelly Martinez des liens se créent. "Un détenu m'a dit, il me tutoie, c'est comme si tu étais de ma famille. On fait donc office de confidente, de maman ou de sœur". C'est là qu'il faut savoir garder ses distances. "Il y a une limite à ne pas dépasser, mais une proximité à conserver pour avoir la confiance".

Pour devenir visiteur de prison il faut obtenir un agrément auprès du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation On peut se renseigner auprès de l'Association Nationale des Visiteurs de Prison.