Claude Janicot est bénévole à l'UFC-Que Choisir de la Haute-Vienne, un bénévole particulièrement actif. S'il est là c'est pour être utile, faire la guerre à toutes sortes d'arnaques, et surtout défendre les consommateurs coûte que coûte. Et dans cette mission il se donne à 100 %.

Haute-Vienne, France

Claude Janicot cherchait une occupation pour sa retraite mais après une carrière dans une banque il voulait surtout rester actif et utile. Et il n'est pas déçu car il est aujourd'hui "conseiller litige" et ce n'est pas une simple occupation "c'est un travail" et quand il parle des autres bénévoles, il les qualifie de collègues.

Bénévole oui... mais surtout militant

Défendre les consommateurs il en a fait une véritable cause "Quand on est face à des consommateurs qui nous font confiance il faut aller jusqu'au bout, c'est du militantisme et je le revendique" affirme Claude Janicot qui avoue se relever parfois la nuit pour prendre des notes. "Quand on épluche un dossier il faut chercher la moindre petite chose qui peut permettre aux consommateurs d'obtenir satisfaction".

Pour Claude Janicot "être bénévole à l'UFC Que Choisir c'est comme ci c'était son métier" Copier

L'an dernier en Haute-Vienne les bénévoles de l'UFC Que Choisir ont consacré 14 700 heures à éplucher des dossiers et Claude Janicot à lui seul a passé 800 heures au service des consommateurs.