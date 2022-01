Nounous, femmes de ménage, aides à domicile : de nouveaux acquis, ce qui change en 2022

Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes concerné si vous êtes nounou ou femme de ménage, ou si vous faites partie des 36.000 particuliers employeurs de Moselle : une nouvelle convention collective régit désormais ces deux branches de métiers. En vigueur depuis le 1er janvier 2022, elle remplace les deux textes dont dépendait chaque branche (assistantes maternelles d'une part, salariés à domicile d'autre part). Cette nouvelle convention collective nationale harmonise les règles, apporte de nouveaux droits aux salariés, et simplifie les démarches pour les employeurs.

Formation, retraite, prévoyance

Parmi les nouveaux acquis des salariés, on peut citer la même prévoyance pour tous les salariés du secteur : celle des assistantes maternelles était plus avantageuse auparavant, les salariés à domicile en bénéficient également désormais. Autre avancée, l'accès à la formation, ou encore, en 2023 pour les nounous, une prime de départ à la retraite calculée sur l'ensemble de la carrière, et non plus l'ancienneté chez le dernier employeur.

Les salariés ont aussi désormais accès à des prix avantageux sur des activités sociales et culturelles, comme un CE d'une grande entreprise : "Places de cinéma, entrées de piscine, réservations de vacances, places de ski, tout un tas de choses", explique Coralie Czubak, animatrice du réseau Particulier Emploi à Metz. Il suffit de se connecter sur le site internet dédié, et de s'inscrire gratuitement, grâce à son adresse mail et son numéro Cesu ou Pajemploi.

Ces nouveaux droits, ce sont les particuliers employeurs qui vont les financer, via l'APNI, un organisme qui collectera une partie des cotisations patronales. "Il sera mandaté par les particuliers employeurs pour intervenir à leur place", détaille Coralie Czubak, qui assure que le surcoût sera quasi imperceptible pour les employeurs.

L'idée, c'est d'apporter plus de droits aux salariés, tout en réduisant les coûts pour les particuliers employeurs

C'est aussi cet organisme qui permettra aux salariés à domicile et aux nounous, métiers souvent pénibles physiquement, d'accéder à la médecine du travail : les employeurs n'auront donc pas à adhérer eux-mêmes à un organisme (le coût s'élève entre 100 et 200 euros en temps normal). Ce chapitre de la santé au travail est toutefois encore en négociation avant d'en connaître précisément toutes les modalités.

Avec ces nouvelles dispositions, les employeurs ne sont pas obligés de faire un avenant au contrat de travail de leur salarié, sauf si certains points ne sont pas conformes à la nouvelle convention collective.

Rendre le secteur plus attractif

Objectif de ces nouvelles mesures : encourager l'emploi déclaré, dans un secteur où le recours au travail dissimulé est encore très présent. "On le dit souvent : une heure d'emploi déclaré revient moins cher qu'une heure non déclarée, grâce au crédit d'impôt", martèle Laurence Bozon Weber, la responsable de la Fédération des Particuliers employeurs du Grand Est. Les particuliers ont en effet la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% de leurs dépenses quand ils emploient une aide à domicile ou une assistance maternelle, avec néanmoins certains plafonds selon la situation.

Autre objectif, et non des moindres : rendre ces métiers plus attractifs, car la pénurie actuelle de salariés va encore s'accentuer ces prochaines années. "Dans moins de dix ans, d'ici 2030, la moitié des salariés à domicile va partir à la retraite", explique Laurence Bozon-Weber. Il y a pourtant plein d'avantages : "Le salarié choisit son employeur et l'employeur choisit son salarié. Ce n'est pas anodin, surtout quand la relation va s'étendre parfois sur des années".

Si vous voulez en savoir plus sur ces nouvelles règles, que vous soyez salarié du secteur ou particulier employeur, sachez que le réseau Particulier Emploi organise en ce moment des visio-conférences gratuites, pour répondre à toutes vos questions.