Nourrir son chien ou son chat coûte plus cher, selon 3 Français sur 4

L'inflation se fait aussi ressentir pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Les trois quarts des Français (75%) constatent une augmentation du budget qu'ils consacrent à leurs animaux de compagnie, dans un récent sondage paru ce jeudi pour le média spécialisé Woopets.

943 euros de dépenses annuelles pour son animal de compagnie

C’est sur l’alimentation que les propriétaires d’animaux de compagnie sont les plus nombreux à faire le constat d’une hausse des prix au cours de l’année écoulée. Les trois quarts d’entre eux (75%) sont dans ce cas quand seulement 22% estiment que les prix de la nourriture qu’ils donnent à leurs compagnons sont restés stables.

En moyenne, les Français dépensent 59 euros par mois pour l'alimentation de leur animal de compagnie, soit 708 euros par an. En rajoutant les autres frais liés à l'entretien et au bien-être de l'animal (vétérinaire, jouets, accessoires, assurances, gardiennage), la facture monte à 943 euros.

Comparée à une étude similaire menée en 2020, la facture à l’année a augmenté de 125 euros, soit une hausse de 15% en deux ans.

24% des Français ont renoncé à accueillir un animal pour des raisons financières

Plus de 4 Français sur 10 (41%) ont modifié leur comportement à cause de la hausse des prix. 20 % ont ainsi rogné sur les dépenses ou sur la qualité des produits et des services liés aux loisirs, au toilettage ou encore aux soins vétérinaires. Constat plus alarmant : 10% des Français ont été contraints de réduire la quantité de nourriture donnée à leurs animaux de compagnie et 9% envisagent de le faire.

Plus inquiétant, 7% des personnes interrogées disent s’être séparées de leur animal de compagnie au cours de l’année écoulée à cause de l’inflation et 7% envisagent de le faire. Près d'un Français sur quatre (24%) ont renoncé à accueillir un animal pour des raisons financières. Si elle freine le volume des adoptions, cette prise de conscience peut néanmoins s’avérer salutaire et éviter des abandons ultérieurs pour raisons financières.