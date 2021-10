Nourriture, duvets : les Maraudes citoyennes amiénoises appellent aux dons en urgence pour les sans-abris

L'association amiénoise lance cet appel en urgence, car les réserves sont de plus en plus basses. Les Maraudes distribuent une vingtaine de repas tous les mercredis soirs, ainsi que des sacs en tissu à la demande avec un produit d'hygiène, un livre et un objet pour se protéger du froid.

Des denrées alimentaires, des duvets, des produits d'hygiène, des serviettes hygiéniques ou des tampons : voilà ce dont ont besoin les Maraudes Citoyennes amiénoises, association qui vient en aide aux personnes sans-abri dans le centre d'Amiens. Invitée de France Bleu Picardie ce mercredi 13 octobre, Amina Selmi, bénévole de l'association, relaye l'appel aux dons lancé par les Maraudes. "Nous n'avons pas fait d'appel aux dons depuis avril 2020 : on est sur les réserves depuis un bon moment, on met souvent nous bénévoles la main à la poche pour racheter des denrées. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un appel à la solidarité", détaille la jeune femme.

Sur le fait de tenir ou non la distance, même si les dons n'étaient pas suffisamment au rendez-vous, Amina affirme que les Maraudes "se débrouilleront toujours pour tenir : on ne fait pas des maraudes que l'été, mais absolument toute l'année. Les personnes ont besoin de nous toute l'année, pas seulement l'hiver".

Les tote bags, des sacs en tissu, sont distribués aux personnes sans-abri à la demande : dans le sac, un produit d'hygiène, quelque chose pour se protéger du froid, un livre, un jeu, un petit mot, qui tient beaucoup à cœur. L'association cuisine par ailleurs elle-même les plats distribués aux sans-abris : "Une vingtaine de plats sont distribués tous les mercredis soirs, jour de maraude", estime Amina Selmi.

"On créé des liens avec les sans-abris, on leur demande ce dont ils ont besoin"

Amina Selmi indique que les profils des bénéficiaires sont très variés : "Il y a des étudiants, des retraités, des trentenaires : il y a des personnes sans-abris, des personnes en squat, détaille la bénévole. On se souvient des personnes, on créé des liens : on hésite pas à leur demander ce dont ils ont besoin, et on sait les retrouver si nécessaire". Et c'est ce fameux lien qui fait la force des Maraudes : "Le fait de se souvenir des personnes bénéficiaires, de combien de sucres ils prennent dans leur café, de prendre un vrai temps d'échange. On sait quand la maraude commence, mais on ne sait jamais quand elle termine : _on peut très bien rester discuter une demi-heure avec une personne_, d'humain à humain, sans hiérarchie, indique Amina Selmi. Les bénéficiaires nous remercient avec beaucoup d'affection, d'être là pour eux, de penser à eux".

Pour déposer des dons, différents points de dépôt sont créés : le fleuriste L'Atelier Fleuri, 155 rue Jules Barni. Il est aussi possible d'envoyer un message sur la page Facebook des Maraudes citoyennes amiénoises et de venir déposer ses dons chez une bénévole ; les bénévoles peuvent aussi se déplacer.

Par ailleurs, les Maraudes recherchent un supermarché à Amiens pour les accueillir pour une collecte alimentaire sur une journée, sur le principe de La Banque alimentaire et des Restos du Coeur.

"Grâce à l'association, j'ai pu remonter la pente", explique Adeline, ancienne bénéficiaire

Et c'est l'action des Maraudes citoyennes amiénoises qui a permis à Adeline, une Amiénoise de 31 ans, de sortir de la rue en mars 2020. La jeune femme avait passé plus de 5 ans à la rue. Elle est désormais bénévole aux Maraudes.