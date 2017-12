Le Mans, France

Le pôle santé Sarthe Loir, qui regroupe l'hôpital du Bailleul mais aussi l'Ehpad de Sablé, le foyer de vie et l'école d'infirmières vient de fêter ses 10 ans. 1.100 salariés, des activités en hausse mais des comptes qui sont toujours dans le rouge : 2 millions d'euros de déficit pour un budget de 55 millions d'euros rien que sur l'hôpital. Son directeur Yves Praud confirme la suppression de près de 60 postes.

60 postes vont être supprimés

"Nous avons signé avec l'agence régionale de santé, un contrat de retour à l'équilibre" nous dit Yves Praud, le directeur de l'hôpital du Bailleul, "il a été signé en septembre 2016 et nous avons quatre ans pour réussir ce pari. C'est un pari difficile car cela suppose des restructurations. Nous sommes dans cette phase de réorganisation. Le contrat qui a été signé prévoit un certain nombre de suppressions de postes. Nous avons un engagement de supprimer à terme cinquante à soixante postes sur l'ensemble du site. Et donc, c'est un pari difficile puisque, il faut construire les projets de demain avec les personnels médicaux, non médicaux, les organisations syndicales, tous les partenaires et il faut du temps pour construire et déployer ces nouvelles organisations".

Le recrutement est un sujet difficile

"Le pôle santé Sarthe Loir, comme d'autres établissements de même taille se trouve dans des situations difficiles sur certains recrutements médicaux" souligne Yves Praud, le directeur de l'hôpital du Bailleul, "nous avons des difficultés majeures dans le recrutement de médecins anesthésistes, de médecins urgentistes, et de gériatres. Et aujourd'hui, c'est vrai que le pôle santé Sarthe Loir a des difficultés de recrutement. Il se situe aussi entre le CHU d'Angers et le CH du Mans qui sont deux structures importantes et donc difficile pour nous d'attirer ces ressources. Alors, du coup, c'est un processus assez classique dans la gestion des hôpitaux, on doit assurer la continuité, la sécurité des soins et on se doit d'avoir des médecins anesthésistes pour le bloc, des urgentistes pour faire fonctionner les urgences 24h sur 24. Et donc, on a recours à des médecins remplaçants pour assurer cette continuité. Et ces médecins remplaçants coûtent forcément plus chers que les statutaires".