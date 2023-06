"Nous arriverons à emboîter l'Armada avec l'activité habituelle sur la Seine et dans le port" - Dominique Ritz

Les derniers préparatifs avant l'Armada de Rouen, le plus grand rassemblement de grands voiliers au monde. L'événement commence ce jeudi et pendant dix jours. Pour en parler, Dominique Ritz, directeur général délégué de Haropa Port de Rouen, était l'invité de France Bleu Normandie.

De notre côté, tout est prêt pour accueillir ce remarquable événement. Un événement qui se produit tous les quatre ans à peu près et qui s'annonce, pour cette cuvée 2023, sous les meilleurs auspices puisque le temps est très beau.

L'Armada se déroule dans le périmètre du port de Rouen, que vous mettez gracieusement à disposition. A part ça, quelle est votre participation ?

L'Armada, c'est un événement très important. C'est un événement populaire. Ce n'est pas un événement qui va modifier l'activité du port durablement, mais c'est un événement qui crée un lien nouveau ou particulier entre les populations et le port et qui montre que le port, ce n'est pas qu'une activité économique, ce n'est pas qu'une activité industrielle, une activité maritime, fluviale ou ferroviaire ou de logistique. Plus généralement, c'est aussi de l'animation, des échanges, de l'histoire et en ce sens, Haropa Port souhaite accompagner cet événement. Alors nous l'accompagnons à la fois financièrement puisque nous subventionnons cet événement avec à peu près 200 000 €. Mais effectivement, nous mettons à disposition le domaine public portuaire, plusieurs kilomètres de quais, un plan d'eau et des bâtiments. Et nous mobilisons effectivement une partie de nos équipes pour accompagner celles de l'Armada. Pour que cet événement dans sa préparation et à partir de jeudi, se déroule de la meilleure façon qui soit et puisse être un moment de fête pour tous ceux qui viendront se rendre sur les quais de Seine à Rouen.

Cette mise à disposition gratuite, c'est 300 000 €, à peu près un de manque à gagner pour le port de Rouen, ça ne nuit pas à vos finances ?

Alors on n'a pas chiffré précisément ce que ça représentait. Entre cette mise à disposition gratuite et la mobilisation de nos personnels, ça représente effectivement une grosse somme. C'est un investissement et que nous pensons utile, pour justement montrer, comme je le disais, que le port, c'est aussi un élément de la vie des territoires, un élément essentiel. Et donc nous sommes ravis en fait de participer, d'être acteur de cet événement.

Le port de Rouen gère aussi toute la navigation sur la Seine. Pendant l'Armada, la vie ne s'arrête pas, l'activité économique classique du port continue. Est ce que c'est un casse tête pour vous de faire cohabiter l'Armada et l'activité économique du port ?

Alors, il y a une forme de défi. Il y a 40 voiliers qui vont générer un attrait, alors même qu'effectivement, sur la Seine, il y a une activité économique importante. C'est évidemment un défi, mais nous avons au port une capitainerie qui est habituée à gérer des événements importants, qui intervient pour assurer la sécurité sur le plan d'eau. Et donc les personnels de cette capitainerie ont préparé, avec les équipes de l'Armada, avec les équipes de la préfecture, avec les secours, la tenue de cet événement. Ces équipes seront mobilisées pendant toute la tenue de cet événement pour que les choses se passent au mieux. Personnellement, j'ai confiance dans le fait que nous arriverons à emboîter cette Armada avec l'activité habituelle sur la Seine et dans le port. Évidemment, il y aura un certain moment des restrictions, mais ce sont des restrictions qui sont évidemment tout à fait acceptables.

Ça ne nuit pas à l'activité des entreprises ?

Ca peut introduire un désagrément ponctuel. Mais quand vous avez un événement qui revient une fois tous les quatre ans, c'est accepté de bonne grâce par les acteurs industriels. Il n'y a pas de souci de ce côté là.

Pendant l'Armada, le port de Rouen va également installer un Port Center , un stand, pour découvrir toutes les activités du port de Rouen.