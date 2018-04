Dordogne, France

L'établissement français du sang est très inquiet à l'approche des vacances. En effet, les stocks de sang sont particulièrement bas selon eux et en ce début de vacances scolaires pour la zone A et pour les petits Périgourdins notamment, les professionnels du don du sang s'inquiètent du manque de donneur.

Selon l'EFS la situation, déjà préoccupante pourrait encore s'amplifier avec le départ en vacances de nombreux donneurs. Pourtant il y a urgence selon le Docteur Elisabeth Amat, le médecin responsable de l'EFS pour les sites de Périgueux et de Brive et en charge des prélévements sur la Dordogne et la Corèze. "On a des stocks très fragiles. Tellement bas que si on avait un gros problème, on aurait du mal à satisfaire tous les besoins. Nous n'avons pas de marge de manœuvre et il faut que les gens réalisent que nous avons besoin de donneurs de toute urgence."

Des collectes ont lieu toute l'année dans le département © Radio France - Manon Derdevet

Selon la docteure, pour être confortable, il faudrait avoir 14 jours de stock dans tous les groupes sanguins. Or actuellement, les stocks ne dépassent pas les 10 jours.

"Ce mois de mai 2018 nous inquiète vraiment" Elisabeth Amat

Avec les jours fériés et les ponts du mois de mai l'EFS a bien peur que ses collectes ne fassent pas le plein. Car les donneurs ne se mobilisent plus durant les vacances alors même que les besoins sont toujours aussi importants. "Les donneurs se déplacent moins sur leurs lieux de vacances, les collectes de plage fonctionnent moins bien."

De nombreux points de collectes en Dordogne

Pourtant il y a de fidèles Périgourdins qui répondent toujours présents pour ces collectes. De nombreux rendez-vous ont lieu partout en Dordogne pour donner son sang. Les prochaines collectes auront lieu à Sarlat lundi entre 15h et 19h, mêmes horaires à Brantôme mercredi 11 avril ou encore à Hautefort le 12 avril.

Tout le monde peut donner son sang à condition d'avoir entre 18 et 70 ans, de faire plus de 50 kg et de ne pas avoir des problèmes de santé importants. Vous retrouverez toutes les conditions pour donner son sang sur le site de l'EFS.

Le don ne dure pas plus de 10 minutes, il ne faut pas venir à jeûn et une collation est prévue à la fin du don pour reprendre des forces.