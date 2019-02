"Nous avons pris conscience de ce fléau" : l’évêque de Limoges s'exprime sur le sommet contre la pédophilie au Vatican

Monseigneur Bozo appelle l'Église à en faire plus pour accompagner les victimes de pédophilie

Limoges, France

Un sommet inédit sur la lutte contre la pédophilie s'est ouvert jeudi 21 février au Vatican en présence du Pape François. Il durera trois jours et demi. Des responsables de l'Église du monde entier sont présents, notamment les 114 présidents des épiscopats venus de tous les continents. Ils rentreront ensuite chez eux avec des idées claires, à transmettre à leur tour aux évêques et prêtres, selon le souverain Pontife.

L'Évêque de Limoges Monseigneur Bozo a accordé une interview à France Bleu Limousin pour évoquer ce sommet au Vatican et le fléau de la pédophilie qui secoue l'Église depuis des années. "L'un des intérêts de ce sommet est que tous les épiscopats du monde puissent harmoniser leurs règles, explique Monseigneur Bozo. Cela doit permettre de faire la vérité et d'éradiquer autant qu'il est possible ce fléau. Il y a donc une question d'organisation, mais également une dimension symbolique. Parce que c'est la première fois qu'un tel sommet est organisé."

Mieux accompagner les victimes

Pour Monseigneur Bozo, ce sommet au Vatican doit aussi permettre de définir des règles pour mieux accompagner les victimes de pédophilie. Selon lui, le travail actuellement fait par l'Église n'est pas suffisant.

"Souvent, nous avons fait le minimum vital" - Monseigneur Bozo Copier

Mais l'évêque de Limoges tient également à rappeler que beaucoup a déjà été fait, en tout cas en France, pour lutter contre la pédophilie. Notamment en terme de formation des prêtres.

"Nous avons vraiment pris une conscience collective de ce fléau" Copier

De leur côté, les associations de victimes de pédophilie attendent des mesures concrètes et immédiates, notamment le renvoi immédiat des agresseurs et de ceux qui ont couvert les abus pédophile dans l'Église. Le grand sommet au Vatican doit durer jusqu'au dimanche 24 février.