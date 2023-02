Nous avons recompté les manifestants à Avignon : les syndicats et surtout la police se trompent

3.500 manifestants selon la police sur la place de l'Horloge à Avignon pour la première journée de mobilisation. Les syndicats disaient "au moins 15.000".

A la manifestation suivante, les syndicats parlaient de "plus de 20.000 manifestants". La police annonçait 7.600. Nous avons essayé de mieux chiffrer le nombre de manifestants. Et nos calculs ne tombent pas juste, ni avec la police, ni avec les syndicats.

La technique : mesurer la superficie

Nous avons mesuré avec l' Institut Géographique National la superficie de la place du Palais des Papes. A peu prés 4.860 m² entre le restaurant et le pied de la statue de la Vierge du rocher des Doms, là où était la tête de cortège. Avec 3 manifestants par mètres carré, on arrive à 14.580 personnes; Donc pas loin du chiffre des syndicats (15.000) mais c'est quatre fois les chiffres de la police (3.500).

Même calcul pour la manifestation boulevard Limbert. Entre la préfecture et la rue Thiers, là ou se massait le gros du cortège, 4.200 m², sans compter les trottoirs ni la promenade au pied des Remparts. Le cortège état plus dense, nous attribuons 4 manifestants au mètre carré. La multiplication donne 17.000 manifestants. C'est moins que les syndicats mais plus du double du chiffre annoncé par la préfecture.

Qui gonfle ou diminue les chiffres ?

Les syndicats reconnaissent (hors antenne) qu'ils "gonflent - un peu - les chiffres". Un syndicaliste anonyme nous confie "qu'après avoir annoncé 15.000, on était obligé de dire davantage. Donc on a annoncé 20.000 sans certitude".

Pas de drône à Avignon ni de logiciel de comptage, mais des policiers en civil qui comptent par rangée, lorsque le défilé passe dans une rue. Depuis des années, ces policiers expliquent aux journalistes que "lorsque la place du Palais des Papes est remplie, c'est à peu prés 10.000 personnes" . Ils avaient dit 3.500. Au commissariat de police d'Avignon, on assure que "la méthode de comptage de la police est bonne, les chiffres sont ensuite transmis à la préfecture puis au ministère de l'Intérieur".