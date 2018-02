Orléans, France

Chaque soir à Orléans, entre trente et quarante personnes dorment dehors, selon le samu social et l'association Les maraudes du jeudi. Des personnes contraintes de dormir dans la rue, dans des squats ou dans des abris de fortune parce que leur profil n'est pas compatible avec les centres d'hébergement, ou qu'ils possèdent un chien (qui ne sont pas acceptés dans les centres) ou trop d'affaires.

Une association veille sur ces sans-abris en organisant quotidiennement des maraudes : l'Aidaphi (l'Association Interdépartementale pour le Développement des Actions en faveur des Personnes Handicapées et Inadaptées). Huit salariés assurent cette mission avec des tournées quotidiennes.

Un squat en ruine, ouvert aux quatre vents

Ce jour-là, la maraude débute à la Chapelle-Saint-Mesmin. Le thermomètre affiche 0°C. L'équipe de l'Aidaphi rentre dans un bâtiment en ruine. Il s'agit d'un squat installé dans des anciens bureaux. L'édifice est ouvert aux quatre vents : il n'y a plus de fenêtre, le sol est défoncé, le plafond partiellement écroulé, des débris s'accumulent partout. C'est ici qu'un homme de nationalité hongroise, âgé de 45 ans s'est installé il y a trois mois.

Débris de partout, sol défoncé, plafond effondré : le bâtiment est en ruine. © Radio France - Cyrille Ardaud

Quand les travailleurs sociaux arrivent, il a quitté les lieux. Pour lui, chaque jour se ressemble : il quitte le squat le matin pour aller se restaurer et prendre une douche au Relais Orléanais, puis erre pendant plusieurs heures en ville avant de revenir le soir. Cette fois, les maraudeurs ont quelque chose pour lui. Rémi, maraudeur depuis 6 ans, raconte : "À sa demande, on a amené du scotch et des couvertures de survie, pour qu'il puisse essayer d'isoler les fenêtres."

Un travail en binôme

La tournée se poursuit ensuite sur les bords de Loire. Un campement a été aménagé, quelques hommes vivent là. Mais encore une fois, ils ont quitté l'endroit. C'est aussi ça le travail de maraudeur : ils ne savent pas toujours qui ils vont rencontrer.

Les maraudeurs travaillent systématiquement en binôme : pas en solitaire pour une question de sécurité mais pas trop nombreux pour ne pas impressionner les sans-abris. Et le contact avec eux n'est pas toujours facile, comme le raconte Benjamin Michaud, qui maraude depuis deux ans : "Ça arrive que des personnes refusent de converser ou d'échanger avec nous pendant des années, et que les choses se débloquent parce que le contexte est favorable ou qu'on a trouvé un moyen d'accrocher avec eux."

Les choses qu'ils racontent peuvent faire peur

Même quand les personnes refusent le contact, les maraudeurs continue de passer pour s'assurer que tout va bien. Dans la rue, les dangers sont nombreux : les intempéries, l'alcool, la drogue, la violence. Emmanuel Farcy, est le directeur de l'action sociale de l'Aidaphi : "Parfois ce sont des personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui racontent des tranches de leur vie. Ça peut parfois faire peur, les choses qu'ils racontent."

Chaque maraude dure entre 3h et 3h30.