"Nous avons toujours pour objectif d'atteindre les 100.000 voyageurs par jour", affirme Jean-Luc Gibelin

Une nouvelle convention entre la région Occitanie et la SNCF pour l'offre en trains régionaux, sur la période 2023-2032. Une offre en hausse sur les 10 prochaines années : + 24%, soit 110 trains supplémentaires par jour, sur quasiment toutes les lignes de la région. Jean Luc Gibelin, le vice président de la région Occitanie en charge des transports était notre invité sur France Bleu Occitanie pour en parler.

Ces derniers mois, vous nous avez promis que les tarifs des trains n'augmenterait pas pour les usagers. Comment vous faites alors que les autres régions, elles, sont obligées d'augmenter les tarifs ?

C'est un choix politique fort que porte la majorité de la présidente Carole Delga. Nous l'avons réaffirmé hier lors de l'assemblée plénière. Nous avons agi en partenariat avec le groupe SNCF, avec évidemment SNCF Voyageurs pour les TER.

Mais c'est un choix qui vous coûte Jean-Luc Gibelin alors que les prix de l'énergie augmentent ?

C'est un choix d'investissements financiers. Mais nous avons une augmentation de près de 30 % des usagers sur l'année 2022 par rapport à celle de 2019 et nous avons une augmentation de 14 % des recettes. Le fait d'avoir plus d'usagers, ça nous amène à cette situation. Donc c'est un choix d'investissement pour les transports, pour la mobilité qui est en phase avec les attentes et les besoins de la population de la région.

Quand on dit 25 % de plus pour l'offre sur les lignes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des trains en plus ? Je prends un exemple : la ligne Colomiers/Toulouse, il y a 20 trains par jour aujourd'hui, on va passer à 25 d'ici dix ans ?

Alors ça veut dire qu'il va y avoir sur toutes les lignes de la région, soit des trains en plus, soit de nouvelles lignes. Puisque nous allons rouvrir un certain nombre de lignes : l'année prochaine, ce sera Montréjeau/Luchon, puis il y aura plus à l'est de Bessèges. Et il y aura en même temps, sur toutes les lignes de la région, une amélioration de l'offre, soit en termes d'horaires, soit en termes de capacité d'emport, parce que nous allons acquérir de nouvelles rames qui seront plus capacitaires et qui vont permettre à terme d'offrir 25 % de plus de sièges.

Jean-Luc Gibelin combien de personnes chaque jour en Occitanie prennent le TER alors ?

Nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 70 000, puis près de quatre 20 000 personnes dans les TER tous les jours. Nous étions à peine 60 000 en 2018 lors du début de la présidence de la convention. Et l'objectif fixé par la présidente Carole Delga, c'est atteindre le plus vite possible les 100 000 voyageurs. Le mois d'août dernier, nous avions atteint 500 000 voyageurs jour pendant six journées sur le mois d'août. Donc nous savons que c'est quelque chose qui est faisable, qui atteignable. Et à n'en pas douter, quand nous aurons atteint les 100 000, nous nous fixerons à un niveau encore supérieur.

En tout cas, il y a de la marge, ça c'est sûr. Jean-Luc Gibelin puisque si on prend le delta aujourd'hui à Toulouse entre usagers du train et automobilistes, il est en gros de un pour dix. C'est-à-dire que pour un travailleur qui prend le train, vous en avez dix qui prennent la voiture. Qu'est ce qui, à votre avis, manque aujourd'hui pour que l'habitant de la banlieue proche de Toulouse prenne le train plutôt que la voiture ?

c'est une question d'offre. C'est pour ça que nous voulons revoir l'offre et l'améliorer. C'est aussi une question d'habitude, parce que nous le constatons dans nos opérations du premier week-end de chaque mois à 1 €. On a près de 40 % des gens qui prennent le train pour la première fois grâce à ces week-ends à 1 €. Et dans celles et ceux qui le prennent pour la première fois, il y en a maintenant plus de 40 % qui le reprennent. Cela veut donc dire qu'il y a des usagers, qui grâce à cette expérience, s'aperçoivent que c'est faisable, que c'est bon.

Est ce qu'il n'est pas là le problème de fond Jean-Luc Gibelin, la question de la confiance. Je prends pas le train parce que je n'ai pas confiance à trop d'annulations, trop de suppressions de TER les matins.

Alors il y a des annulations, ça existe, mais nous sommes sur un taux de ponctualité et de fiabilité qui dépasse les 90 %. Il y a évidemment ce qui est ressenti et j'en suis bien conscient. Je suis aussi utilisateur du train, mais il y a aussi le fait que les comparaisons, par exemple, ne sont pas faites. Combien d'usagers nous écoutent aujourd'hui dans les embouteillages, ont un transport qui est allongé et qui ne correspond pas à ce qu'ils avaient prévu, mais par contre dont on ne peut pas parler parce que c'est normal d'avoir des incertitudes sur la route et ça et c'est impossible et insupportable sur le train. Donc oui, il faut améliorer la qualité de la prestation dans le train et nous y travaillons et nous avons demandé à l'opérateur d'améliorer la ponctualité et d'améliorer la fiabilité. Mais il faut aussi convenir que un trajet, ce n'est pas une certitude et d'ailleurs, ce n'est pas une certitude en voiture non plus.