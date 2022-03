"Nous avons un déficit de précipitations sur l'appellation champagne", explique un météorologue

De la pluie est attendue cette semaine dans la Marne et les Ardennes, après plus de 15 jours sans précipitations et des températures au-dessus de 20 degrés, anormalement hautes pour la saison. Pour les vignes et les producteurs de champagne, la situation pourrait se gâter faute de pluie dans les prochains jours.

"Nous avons un déficit de précipitations sur l'appellation champagne, de l'ordre de 40 à 60%", explique Basile Pauthier, chef de projet agro-météo au CIVC, le Comité des vins de champagne.

"Tout va dépendre de la suite du printemps et du début de l'été. Ce manque de pluie, sur le début de saison, cela peut poser des problèmes de photosynthèse, de développement de la plante", continue-t-il.

Risque de gel du bourgeon sur la vigne

L'autre problème , en plus de la sécheresse, vient des températures anormalement hautes, qui peuvent mettre en péril la production de champagne.

"Le plus gros problème vient de ces températures anormales que nous avons, des températures au-dessus des 20 degrés, qui forcent l'avancement de la plante. Le débourrement, l'ouverture des bourgeons risque d'être précoce, le problème étant qu'il y a un risque de gel plus tard dans la semaine" , détaille Basile Pauthier.

Des températures négatives sont en effet attendues dans la Marne et les Ardennes pour la fin de semaine la nuit. Le gel des bourgeons sur la vigne peut porter des préjudices très importants aux producteurs par la suite.