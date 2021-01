"Nous avons une compétence de vaccination peu connue" souligne le président du département de la Gironde

Le président du conseil départemental de la Gironde est prêt pour l'accélération de la campagne de vaccination. Invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi, Jean-Luc Gleyze a détaillé les moyens humains et logistiques qu'il est prêt à mobiliser

200 lieux sont prêts à être mis à disposition en Gironde pour faciliter la vaccination. Jean-Luc Gleyze a détaillé ce jeudi ces lieux, entre "nos maisons de la solidarité, éventuellement les casernes des pompiers, et les gymnases des collèges". Le président du conseil départemental de la Gironde a également précisé qu'il pouvait aider à transporter les vaccins depuis les centres hospitaliers vers les territoires girondins.

Nous sommes prêts

Jean-Luc Gleyze se réjouit de voir évoluer la prise en considération des collectivités locales dans la lutte contre l'épidémie : "entre la période masque et dépistage où nous étions assez peu écoutés par le gouvernement, il me semble qu'aujourd'hui il y a plus d'attention des pouvoirs publiques locaux vers les collectivités publiques locales."

Le niveau des collectivités est le bon niveau pour être en proximité et répondre à la crise sanitaire

Et le président du département de mettre en avant une compétence de vaccination peu connue : " nous sommes capables de connaitre dans les résidences autonomie, les résidences services, dans les établissements accueillant des personnes handicapées, le nombre de personnes volontaires pour accueillir le vaccin , c'est ce que nous demande l'ARS, nous allons procéder à ce travail pour aider à la vaccination"