Nous avons une équipe d'étoffe européenne, c'est ma Dream Team", se réjouit le président du Tours Volley Ball

5 ans après leur dernier titre européen, ( déjà une coupe CEV remportée en 2017 ), les volleyeurs tourangeaux sont à quelques heures d'une nouvelle finale européenne. Mais pour cela, il faudra battre ce soir les polonais de Belchatow vainqueur au tie-break au match aller .

Si le TVB s'impose ce soir 3 sets à 0 ou 3 sets à 1, la qualification sera dans la poche. En revanche, il faudra jouer un golden set ( un 6ème set en 15 points ) en cas de victoire 3 sets à 2.

La billetterie a été prise d'assaut, il nous manque facile 1 000 à 1 500 places", Bruno Poilpré président du TVB

"C'est comme dans les grands soirs du TVB, la salle Grenon sera pleine à craquer. Il n'y a pas une seule place de disponible", s'enthousiasme le président du club, Bruno Poilpré. "On a jamais vu ça, la billetterie a été prise d'assaut. Il faudrait étendre un peu les murs. J'en profite pour faire passer un message à nos collectivités parce que si on continue sur cette lancée, il nous manque 1 000 à 1 500 places facile.

Nos joueurs sont dans une très grande forme à la fois physique et mentale. On a des leaders dans le groupe, on a un libéro fantastique, un passeur magique. Oui, nous avons une équipe d'étoffe européenne. Moi je l'appelle la Dream Team au sens que ce n'est pas un agglomérat d'individualités mais c'est un vrai collectif jusqu'au banc qui peut prendre le relais à n'importe quel moment.

Notre palmarès n'est pas très loin je pense du PSG en foot", Bruno Poilpré

On a des résultats qui sont à la hauteur des plus grands clubs européens. Notre palmarès n'est pas très très loin je pense de celui du PSG en foot. Et on n'est pas cher avec un budget de 2 millions d'euros. A titre de comparaison, les russes de Kazan ( exclus de la compétition ) affichent un budget de 10 à 12 millions d'euros".

TVB-Belchatow, coup d'envoi à 20h salle Grenon. Rencontre diffusée sur la chaîne gratuite Sport en France. En cas de succès, les tourangeaux affronteront l'équipe de Monza en finale. Les italiens déjà qualifiés après l'exclusion des russes de Kazan suite au conflit en Ukraine.

Enorme pensée pour le joueur ukrainien du TVB Dmytro Teryomenko dont sa femme est restée à Kharkiv

On ne sait pas si Dmytro Teryomenko pourra tenir sa place ce soir. On peut évidemment comprendre que le joueur ukrainien du TVB pense d'abord à son pays en guerre, à sa famille restée là-bas. " C'est très dur pour lui d'autant que sa femme est à Kharkiv ( où les combats font rage ). Elle est médecin et comme beaucoup de gens, elle est retranchée dans un sous-sol de la ville avec 200 à 300 personnes. Et j'ai une grosse pensée pour sa famille, sa femme. Pour lui-même bien sûr que nous soutenons de toutes nos forces".