"Nous battons des records d'abandons", alerte Anne-Marie Choquet, la responsable de la SPA en Hauts-de-France

Anne-Marie Choquet, responsable régionale pour la SPA, déplore la hausse spectaculaire d'abandons en 2021. Et rappelle l'importance de la stérilisation, et de la prudence lorsqu'on désire un animal.

Le président Emmanuel Macron visite ce lundi un refuge pour chiens et chats en Haute-Saône. Un geste important pour la responsable Hauts-de-France, Ile-de-France et Normandie de la SPA, Anne-Marie Choquet, surtout au regard de la situation : "2021 est une année qui bat des records d'abandons : + 19% par rapport à 2019 qui était déjà une année record".

Le 8 juillet dernier, la SPA alertait déjà sur ses capacités d'accueil, déjà remplies, deux semaines plus tôt qu'à l'habitude. Des refuges encore bien pleins, même un mois après la rentrée : "Les refuges sont _encore un peu à flux tendus, surtout au niveau des chats_, même si les adoptions ont repris. A Poulainville, la situation est aussi tendue que dans le reste de la région."

Beaucoup d'abandons d'animaux issus des confinements

La hausse spectaculaire cette année s'explique notamment par l'année 2020 très particulière : "En 2020 il y a eu peu d'abandons, parce que les personnes ont gardé leur animal. Il y a eu les confinement, où des gens contraints à rester chez eux, puis en télétravail. Et puis il leur a fallu retourner au travail en laissant un animal jamais habitué à rester seul, qui n'a pas vu ses congénères. Ils se retrouvent coincés avec un chien qui détruit, ou qui devient bruyant. Et donc on se retrouve à la SPA avec des chiens qu'il faut rééduquer".

Autre conséquence de la pandémie : la campagne de stérilisation des chats a été interrompue. Un imprévu dont les conséquences se font ressentir aujourd'hui : "Beaucoup de vétérinaires étaient fermés. Or _les chats sont des animaux qui se reproduisent énormément_. Et c'est comme cela qu'on se retrouve avec +19% d'abandons, en particulier pour les chats."

La stérilisation, d'une importance capitale

A ce titre, la SPA conseille très fortement aux propriétaires d'animaux de les faire stériliser : "Que ce soit pour les chiens et chats. Cela change légèrement leur comportement, et les rend plus gérables. C'est aussi positif pour leur santé en réduisant l'apparition de certaines tumeurs".

De fait, les chats composent aujourd'hui la majorité des pensionnaires de refuges. Les nouveaux animaux de compagnie, comme les reptiles et les rongeurs connaissent eux aussi une très forte hausse : "_Ce sont des achats d'impulsion_, généralement en animalerie, que les gens regrettent ensuite quand ils réalisent ce que c'est que de s'en occuper, et qui se retrouvent quelques mois après dans les refuges."

Bien réfléchir avant de prendre un animal

La SPA le rappelle il y a plein de questions à se poser avant de prendre un animal : "C'est un acte de réflexion. _Il faut surtout bien réfléchir, à ce que je vais en faire pendant les vacances. Est-ce qu'on a les moyens de subvenir à ses besoins, parce qu'_un animal ça coute cher".

A deux mois et demi de Noël, certaines familles commencent à envisager de prendre un animal. Là aussi la SPA alerte : "On doit prendre un animal pour soi, jamais pour quelqu'un d'autre. _Un animal n'est pas un cadeau, c'est un coup de cœur. Il faut que la personne soit en phase avec l'animal en face. Et bien sûr adopter plutôt qu'acheter. C'est notre message à la SPA : adopter un animal, c'est en sauver deux : celui qu'on adopte, et celui qu'on permettra à la SPA d'accueillir par la place ainsi libérée_".