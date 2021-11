"Nous devenons des cibles" : les policiers municipaux cannois eux aussi marqués après l'attaque

Le maire de Cannes, David Lisnard, a reçu dans son bureau, ce vendredi, 26 policiers municipaux de la ville. L'occasion de les féliciter pour leur travail cette année qui a notamment permis de résoudre une affaire de vols de montres de luxe ou encore de procéder à l'arrestation d'un homme suspecté de viol.

Cependant, durant les discours, l'attaque au couteau d'une patrouille de police ce lundi près du commissariat a bien sûr été évoquée. L'élu cannois a de nouveau dénoncé un acte "odieux" et salué le professionnalisme des agents qui ont riposté et neutralisé l'assaillant.

Des policiers conscients du danger et préparés

Du côté des policiers municipaux honorés, l'agression de leur collègues de la police nationale est encore dans les têtes. "On y pense tous les jours" déclare Franck. "Cela peut être n'importe qui de nous. Dès le moment où l'on porte un uniforme il faut faire très attention après, je pense que l'on a tous été sensibilisé à cette dernière affaire et que l'on va être de plus en plus prudent lors de nos interventions."

On s'est dit que cela pouvait arriver à chaque agent" - Olivier, policier municipal à Cannes

Même état d'esprit pour Olivier, 40 ans. "Malheureusement, on a pris conscience que ça fait partie du quotidien donc cette attaque a été une piqure de rappelle effective sur Cannes. On s'est dit que cela pouvait arriver à chaque agent dès que nous sommes sur la voie publique en tenue. De plus en plus nous devenons des cibles. Nous avons conscience et nous sommes équipés dans ce sens là et sommes à l'affut du comportement suspect. Cependant, nous restons en alerte depuis déjà un certain temps."

Trois policiers municipaux honorés ce vendredi à Cannes © Radio France - Luc Chemla

"Imaginer qu'une intervention anodine peut dégénérer"

Ce vendredi, le commissaire de la police nationale de Cannes, Christophe Briez s'est lui aussi exprimé face aux policiers municipaux et avait un message à leur faire passer. "Le métier est de plus en plus difficile, de plus en plus dangereux et il nécessite d'être extrêmement professionnel. Quand on intervient sur la voie publique, il faut être extrêmement vigilant et surtout être sur ces gardes et s'imaginer qu'une intervention anodine peut très vite dégénérer. Le policier est devenu la cible pour un certain nombre de personne".

En début d'année, un policier municipal Cannois a du faire usage de son arme à feu pour se défendre.