"Nous devons être près d'elles" : à Châteauroux, on n'oublie pas les personnes isolées

La France va rester confinée au moins jusqu'au 1er décembre. Une période difficile à vivre pour les personnes déjà isolées et vulnérables. À Châteauroux, l'office des personnes à la retraite (OPR) se mobilise pour maintenir ses actions. Visites à domicile, livraisons de livres, appels téléphoniques chaque jeudi après-midi : ces dispositifs se font grâce à des bénévoles. Depuis 2015, l'office des personnes à la retraite participe à ces actions dans le cadre de Monalisa. Au total, près de 400 personnes isolées bénéficient de ces actions à Châteauroux. "On sait que ce sont beaucoup de personnes seules ou avec un petit entourage. Elles sont fragilisées par ce qui se passe en ce moment", souligne Laurence Virard, responsable de l'office des personnes à la retraite.

Maintenir le lien pendant le confinement

Après deux semaines de confinement, les premiers retours des bénéficiaires démontrent l'importance et l'impact de telles actions. "Dans la globalité, les personnes isolées sont très contentes de pouvoir accueillir à nouveau leurs bénévoles. Certains bénéficiaires ont un besoin vital de lire, c'est très important pour eux. Donc on leur amène des livres", précise Géraldine Massicard, animatrice à l'OPR de Châteauroux.

Le fait qu'on s'intéresse à eux, qu'on prend de leurs nouvelles, c'est super important", Laurence Virard

Le protocole sanitaire est strict : port du masque obligatoire pour les bénéficiaires et les bénévoles, distanciation sociale, aération. Une protection indispensable qui n'empêche pas de maintenir le lien. "Pour les visites à domicile, il y a toujours des rituels entre le bénévole et le bénéficiaire. Ça peut être des chansons. Et donc les personnes sont très contentes de pouvoir rechanter avec leurs bénévoles", ajoute Géraldine Massicard.

Une perte d'autonomie constatée après le premier confinement

Combien de temps va durer ce confinement ? Au moins jusqu'au 1er décembre. Mais les prochaines semaines restent incertaines. "C'est vrai qu'on attend toutes les deux semaines les nouvelles recommandations gouvernementales. Tout le monde est toujours dans l'expectative. Ce n'est pas forcément évident", explique Laurence Virard. "Ce n'est pas évident non plus pour nous, pour le personnel de l'office des personnes à la retraite. Il faut que l'on s'adapte et puis on a dû annuler des événements collectifs", ajoute Géraldine Massicard.

Lors du premier confinement, de nombreux dispositifs avaient été suspendus. À la fin du confinement, les bénévoles ont parfois constaté des conséquences. "Ils ont découvert des personnes âgées diminuées en deux-trois mois. Il y a parfois une baisse physique mais aussi intellectuelle. Certaines personnes n'ont pas reconnu les bénévoles. Beaucoup ont été touchés de voir à quel point les personnes avaient perdu en autonomie. On est dans la précaution et la prévention par rapport à ça", conclut Laurence Virard.

L'office des personnes à la retraite de Châteauroux est toujours à la recherche de bénévoles. Vous pouvez appeler au 02 54 34 42 84.