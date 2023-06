"Nous devons faire perdurer la mémoire des vétérans" - Jean Quétier, président du comité du Débarquement

Jean Quétier, le président du Comité du Débarquement était l'invité de France Bleu Normandie ce matin. Il est revenu sur les cérémonies du 79e anniversaire du Débarquement, qui auront lieu demain dans le Calvados. Jean Quétier s'est projeté aussi sur le 80e anniversaire et la cérémonie internationale, qui en découlera.

Emmanuel Macron qui devrait également détailler lors de sa visite la création d'un groupement d'intérêt public, qui œuvrera et coordonnera l'organisation globale du 80e.

France Bleu Normandie : Emmanuel Macron sur nos plages du débarquement. Qu'en pensez-vous ?

Jean Quétier : "C'est le choix du président de la République de venir en Normandie, au Mont-Saint-Michel aujourd'hui et effectivement sur Arromanches et Colleville-Montgomery demain. C'est plutôt une bonne chose qu'il y ait un regard présidentiel sur les commémorations du 6 juin".

FBN : Le président doit annoncer la création d'un groupement d'intérêt public pour organiser le 80e anniversaire...

J.Q : "Oui, il s'agit de regrouper les acteurs qui interviennent dans le domaine du mémoriel afin de préparer cet événement l'an prochain. C'est un petit peu sur un modèle qu'on a déjà connu pour le 70ᵉ anniversaire*.* Ce sont tous les acteurs qui réfléchiront ensemble à la symbolique qui peut être redonnée l'an prochain. Pourquoi cette responsabilité ? Parce qu'il faut transmettre aux générations que la paix, la liberté, c'est quelque chose effectivement auquel nous tenons et qui n'est jamais complètement acquis".

FBN : Vous plaidez pour que le département de la Manche accueil la cérémonie internationale du 80e ?

J.Q : "J'ai cosigné avec le président du conseil départemental de la Manche, Jean Morin, une lettre dans ce sens qui est partie en direction du président de la République. Effectivement, ça fait 40 ans que le département de la Manche n'a pas vu de cérémonies internationales. Il a vu, bien sûr, des cérémonies binationales. Cette demande est posée. C'est aussi normalement le tour du secteur américain. Cette année, nous sommes en secteur britannique. Quelle que soit la décision prise, nous ferons les choses comme il se doit. Peu importe. Je crois que toutes les nations qui sont intervenues pour libérer l'Europe ont leur importance, même des nations dont on parle moins. Je pense à la Pologne, je pense à la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi le Danemark. Ce sont des gens qui sont venus sur nos plages pour nous libérer et c'est grâce à eux qu'actuellement, nous vivons en paix et libre".

FBN : Les conflits en Europe peuvent-ils compliquer l'organisation des cérémonies ?

J.Q : "Compliqué ? Je ne crois pas, en tout cas, il faut mesurer l'importance à cette cérémonie. Certainement parce qu'il y a une trentaine d'années, on se croyait en paix pour tout le temps. Mais je crois qu'il n'y a plus grand monde pour penser ça et qu'il faut peut-être faire attention à défendre les valeurs qui nous tiennent à cœur".

