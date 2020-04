Covid 19 : "Nous aussi on est en première ligne", le coup de gueule d'une secrétaire médicale du Tarn

Isabelle est secrétaire médicale dans le Tarn. Face au covid 19, elle se sent oubliée comme beaucoup de ses collègues et souhaiterait être mieux reconnue pour pouvoir, par exemple, faire garder ses deux enfants ou accéder à des tests.

"On parle de tout le monde mais nous on nous oublie. On nous dit qu'on n'est pas indispensables mais moi je pense le contraire !" Isabelle est une auditrice fidèle de France Bleu Occitanie et elle nous a écrit pour pousser un coup de gueule, en pleine crise du coronavirus. Au téléphone, elle explique son désarroi face au traitement qui lui est réservée, elle qui est secrétaire médicale depuis une dizaine d'années, mais veut aussi parler pour "toutes ses collègues de la France entière, en métropole et Outre-Mer" (le féminin est employée par Isabelle elle-même).

"Arrêtez avec le cliché de la secrétaire qui se fait les ongles !"

Isabelle travaille pour cinq généralistes dans le Tarn et depuis le début de la crise du covid 19 elle est très mobilisée. "Je suis chanceuse, mes patrons sont attentifs à ma santé, je suis en présentiel le matin et en télétravail l'après-midi, j'ai récupéré des masques grâce à un appel aux dons et j'en ai retrouvé qui datent du H1N1 dans le grenier. Mais certaines de mes collègues ne sont pas protégées." Elle explique aussi avoir un rôle de "tri" des patients, qui est stressant et pas évident : "On est comme les secrétaires du Samu". Et plus encore : "On est devenues des apprentis psychologues également. J'aime bien cela bien sûr rassurer, discuter, mais ce n'est pas évident. Certains nous appellent complètement paniqués. On est aussi assistante sociale parfois. Le cliché de la secrétaire qui se fait les ongles derrière le bureau est totalement faux !" Or malgré ces rôles multiples, Isabelle ne se sent pas du tout reconnue.

Par exemple, quand elle a voulu faire garder ses deux enfants de 4 et de 8 ans et qu'elle a appelé la mairie, puis l'école, l'affaire est remontée jusqu'à l'inspection d'académie qui lui a dit qu'elle n'était pas un personnel soignant indispensable. "Je suis restée sur les fesses", lâche poliment Isabelle. Résultat : son conjoint a du s'arrêter pour garder leurs deux garçons. La trentenaire assure aussi que certaines secrétaires se sont vues refuser le test covid 19 réservé aux soignants alors qu'elles exercent dans des centres où il y a eu des cas. Autre exemple donné par Isabelle : en cas de contamination, les soignants peuvent faire reconnaître un arrêt comme un accident du travail mais pas les secrétaires, considérées comme non soignantes.

"On saura se faire entendre"

Isabelle demande donc pour elle et ses collègues un vrai statut, une reconnaissance, auprès des Agences régionales de Santé et du gouvernement. "On ne parle pas d'argent, assure-t-elle, mais on voudrait être protégées, reconnues comme indispensables à la santé !" Et elle cite cette secrétaire médicale qui a du, il y a quelques années, se débrouiller seule avec des avocats car son employeur s'était retournée contre elle après avoir dit à un patient de ne pas venir au cabinet.

Isabelle assure que les secrétaires sont prêtes à aller dans la rue lorsque le confinement sera terminé pour se faire entendre. "On ne lâchera pas", prévient-elle.