"Nous espérons être au second tour dans les cinq circonscriptions" P.Gannat du FN en Sarthe

Pascal Gannat, le secrétaire départemental du Front National revient sur la campagne présidentielle et sur les objectifs des législatives.

Une campagne classique de terrain

"Nous travaillons de manière très classique, nous sommes environ 300 militants et ce sont des sympathisants qui ne sont pas forcément adhérents" nous dit Pascal Gannat, le secrétaire départemental du FN. Nous avons réalisé du tractage, de la présence sur les marchés et puis il y a tout un travail au près des élus pour récolter les signatures. Il n'y a pas 36 manières de faire campagne. C'est être présent au près des gens".

Et concernant les affaires d'assistants parlementaires, de François Fillon et de Marine Le Pen : "il est certains qu'il y a une crise qui n'est pas récente sur le monde politique" poursuit Pascal Gannat. "En ce qui concerne le Front, il y a quand même une différence, c'est que les assistants en question travaillaient réellement. Alors, après, il y a tout un débat sur leurs statuts, mais je ne me prononcerai pas. Ce que je veux dire aux sarthois, c'est que le Front National exprime quelque chose de nouveau et en plus, nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Je ne sais pas si Marine Le Pen viendra en Sarthe, moi j'aimerai bien; en revanche, Gilbert Collard viendra à Sablé le 11 ou le 23 mars prochain.

Au second tour dans les cinq circonscriptions pour les législatives

Le Front National a présenté des candidats dans les cinq circonscriptions et "nous souhaitons être présents dans les cinq au second tour" souligne Pascal Gannat, "et si possible décrocher un ou deux sièges; tout dépendra du résultat de la présidentielle. Dans la 3ème circonscription, là où se présente Pascal Gannat, il n'y a aura pas vraiment d'union, car Jean-Claude Barlemont, un ancien du FN se présente aussi. Pour le secrétaire départemental du FN, c'est : " à 78 ans, Jean-Claude n'a pas accepté de ne plus être candidat; je le connais depuis 30 ans. On se téléphone régulièrement, donc on ne peut pas dire que ce soit une lutte de deux personnes, et je pense qu'il n'est pas certains de maintenir sa candidature".