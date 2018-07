Une centaine de personnes, militants et riverains ont manifesté ce vendredi après-midi sur la place du Pin, dans le quartier du port de Nice. Tous demandent la remise en service immédiate de la fontaine publique coupée par la mairie depuis un mois et demi.

Jeunes et moins jeunes, fêtards et casaniers, militants et simples riverains. Tous sont venus avec une même idée en tête : obtenir la remise en service de la fontaine de la place du Pin à Nice. "L'accès à l'eau est un droit fondamental, il n'y a même pas eu d'arrêté municipal pour couper cette fontaine." Après une semaine de polémique, David Nakache du collectif "Tous Citoyens" est prêt à déposer un recours devant la justice.

Avec le muret de la place du Pin pour seule estrade, des dizaines d'habitants du quartier ont pris la parole à voix haute pour dire "ce n'est pas notre faute". Sur les réseaux sociaux, la polémique nuit à la réputation de tout un quartier. C'est le sentiment exprimé par les manifestants. "Cela fait vingt ans que je vis ici, Christian Estrosi a détruit l'âme de cette place et maintenant il veut cacher la misère".

Prêts à aller devant la justice

L'interdiction est partie d'une plainte d'un ou deux restaurateurs de la place au près de la Mairie de Nice. Depuis, la Mairie ne s'exprime presque plus que par voie de communiqué. Elle s'est défendue fermé la fontaine pour "éloigner les personnes sans domicile stable." Cette fermeture est liée à "l’utilisation inadaptée" de la fontaine "qui générait des nuisances et des incivilités y compris de la part de personnes disposant d’un logement," explique-t-elle. À savoir, des "lessives, jeux d’eau" et "toilettage de chiens."

Par solidarité, des riverains apportent des bouteilles d'eau © Radio France - Pauline Renoir

Parmi les militants présents, des proches du mouvement de l'opposant socialiste Patrick Allemand. Ils assurent que d'autres fontaines, sur les 140 installées à Nice sont aussi coupées. Selon eux, c'est le même problème chaque été. La mairie de Nice a reconduit le plan canicule le 1er juin dernier.