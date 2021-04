"Nous n'oublierons jamais", vive émotion lors de l'hommage aux victimes de l'attaque de Romans

Silence total sur la place du Champ-de-Mars de Romans-sur-Isère (Drôme), ce samedi matin. Pendant une minute, chacun se remémore le 4 avril 2020, la date à laquelle la ville de Romans a basculé dans l'horreur. "Il y a un an jour pour jour, presque à l'heure près, l'effroyable entreprise d'un individu allait meurtrir des familles à tout jamais et traumatiser tout un territoire", déclare au micro la maire de la commune, Marie-Hélène Thoraval. Un an après, les Romanais peinent encore à mettre des mots sur la folie meurtrière d'Abdallah Ahmed-Osman, l'assaillant d'origine soudanaise qui a tué deux personnes, et en a blessé cinq autres.

Une centaine de personnes sont rassemblées sur le Champ-de-Mars, certaines venues de loin pour honorer la mémoire des victimes. Des élus et représentants des forces de l'ordre ont également fait le déplacement. "Le temps d'hommage qui nous réunit aujourd'hui est ce que la France doit à ceux qui ont été frappés par la violence du terrorisme", affirme Marie Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme et sous-préfète.

En hommage à Thierry Nivon et Julien Vinson, les deux victimes décédées, une plaque commémorative est installée sur le Champ-de-Mars. Au-dessus trône une statue du défunt artiste Toros, baptisée "Le Penseur". Pierre Rubin, un ami de la famille Vinson, observe la sculpture, ému. "Cette cérémonie apporte, je l'espère, un soutien massif à la famille Vinson, on est ici pour leur dire qu'on n'oublie pas. Nous n'oublierons jamais."

La sculpture de Toros a été choisie par la maire de Romans, en hommage aux victimes. © Radio France - Claire Leys

Quelques larmes coulent sous les masques lorsque Akram Sedkaoui, un ami de la famille Vinson, se met à chanter, accompagné d'un violoniste. "C'est un moment à la fois douloureux et apaisant, glisse Anne-Claire, une Romanaise. On n'a pas pu se réunir l'année dernière après l'attentat, à cause du confinement, donc c'était primordial de prendre ce temps aujourd'hui pour se recueillir. Cette cérémonie fait partie du chemin vers le deuil."