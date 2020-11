"Nous ne pouvons pas virtualiser la messe" : à Rouen, des catholiques demandent le retour des messes en public

Une quarantaine de personnes se sont réunies ce dimanche matin devant la cathédrale Notre-Dame de Rouen, des catholiques venus demander le retour des messes en public. Elles sont interdites en raison du coronavirus.

"Nous ne pouvons pas virtualiser la messe."

"On a été très choqué par la décision du Conseil d'État, qui a réaffirmé la liberté de culte comme une liberté fondamentale, mais qui a dit qu'on ne pouvait pas s'en servir en fait. Nous on revendique une cohérence du gouvernement", explique Cédric Delacelle qui s'est mobilisé malgré le vent et la pluies. "Nous ne pouvons pas virtualiser la messe" estime-t-il.

Des rassemblement du même genre ont lieu ce dimanche dans une vingtaine de ville de France. La Conférence des évêques de France est reçue ce lundi à Matignon, pour demander le retour des messes en public.